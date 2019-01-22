Son Dakika Haberleri: Stopaj düzenlemeleri etkili oldu, TL mevduatta vade uzadı

Stopaj düzenlemeleri etkili oldu, TL mevduatta vade uzadı

1 saat önce

Stopaj düzenlemelerinin ardından TL mevduatta vadenin uzadığını bildiren TCMB, 1 yıldan uzun vadeli TL mevduatların payının yüzde 93 arttığına dikkati çekti.

Stopaj düzenlemeleri etkili oldu, TL mevduatta vade uzadı, System.String[]
Stopaj düzenlemelerinin ardından TL mevduatta vadenin uzadığını bildiren TCMB, 1 yıldan uzun vadeli TL mevduatların payının yüzde 93 arttığına dikkati çekti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:45 

TCMB, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



VakıfBank, Borcunu Bir Defada ya da Bir Yıl İçinde Ödeyenlerden Faiz Almayacak Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı

YouTuber Enes Batur, Kazancını Nasıl Değerlendirdiğini Açıkladı: Parayı Videolarım İçin Kullanıyorum Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:17:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stopaj düzenlemeleri etkili oldu, TL mevduatta vade uzadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]