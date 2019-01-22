Stopaj düzenlemeleri etkili oldu, TL mevduatta vade uzadı
1 saat önce
Stopaj düzenlemelerinin ardından TL mevduatta vadenin uzadığını bildiren TCMB, 1 yıldan uzun vadeli TL mevduatların payının yüzde 93 arttığına dikkati çekti.
Stopaj düzenlemelerinin ardından TL mevduatta vadenin uzadığını bildiren TCMB
, 1 yıldan uzun vadeli TL mevduatların payının yüzde 93 arttığına dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:45
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