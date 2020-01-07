Stoper Metin Peker cezalı, Karşıyaka'da zorunlu değişiklikler! - Son Dakika
Son Dakika Spor Stoper Metin Peker cezalı, Karşıyaka'da zorunlu değişiklikler! - Son Dakika Spor

Stoper Metin Peker cezalı, Karşıyaka'da zorunlu değişiklikler!

7 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci yarıya pazar günü iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor maçıyla başlayacak olan Karşıyaka'da defansta forma giyemeyecek cezalı Metin'in yerine sağ bekte görev yapan Fatih'in çekilmesi bekleniyor.

Stoper Metin Peker cezalı, Karşıyaka'da zorunlu değişiklikler!, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci yarıya pazar günü iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor maçıyla başlayacak olan Karşıyaka'da defansta forma giyemeyecek cezalı Metin'in yerine sağ bekte görev yapan Fatih'in çekilmesi bekleniyor.


Fatih'in yerine defansın sağında ise Mustafa Değirmenci forma giyecek.


Teknik direktör Soner Tolungüç'ün sağ bekte iyi bir performans yakalayan Fatih'in yerini değiştirmeyip stoperde Cihan'ı görevlendirme ihtimali de var.


Mustafa Aşan'ın cezalı olduğu ön liberoda ise Arif'in yanında Harun oynayacak.


Mustafa'nın yokluğunda orta sahada oluşacak boşluğun ise Görkem'in yeniden 11'e monte edilmesiyle giderilmesi planlanıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:14 
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