Storevision teknolojisiyle kayıpları yüzde 50 azaltıyor
42 dakika önce
İsveç merkezli Storevision, özellikle perakende sektörüne kayıpları yüzde 50 azaltan bir yazılımı çözümü sunuyor.
İsveç
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:02
merkezli Storevision, özellikle perakende sektörüne kayıpları yüzde 50 azaltan bir yazılımı çözümü sunuyor...Selenay Yağcı'nın haberi...
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