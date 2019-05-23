Son Dakika Haberleri: Storevision teknolojisiyle kayıpları yüzde 50 azaltıyor

Storevision teknolojisiyle kayıpları yüzde 50 azaltıyor

42 dakika önce

İsveç merkezli Storevision, özellikle perakende sektörüne kayıpları yüzde 50 azaltan bir yazılımı çözümü sunuyor.

Storevision teknolojisiyle kayıpları yüzde 50 azaltıyor, System.String[]
İsveç merkezli Storevision, özellikle perakende sektörüne kayıpları yüzde 50 azaltan bir yazılımı çözümü sunuyor...Selenay Yağcı'nın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:02 
Ekonomi
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