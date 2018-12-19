Strache'den Çirkin Açıklama: Türklere Vatandaşlık Askıya Alınsın
1 saat önce
STRACHE, buna gerekçe olarak da Türkiye'nin Avusturya'da yeni Türk vatandaşlığına geçenlerin listesini vermemesi olarak gösterdi.
STRACHE, buna gerekçe olarak da Türkiye'nin Avusturya'da yeni Türk vatandaşlığına geçenlerin listesini vermemesi olarak gösterdi. Strache'nin talebinin yasal olarak nasıl uygulanacağı, bu konuda bir yasa değişikliğine gidilip gidilmeyeceği ise açıklık kazanmadı. Başbakan Yardımcısı Strache, bu açıklamayı, Avusturya Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından yaptı. Avusturya Anayasa Mahkemesi, İdari Mahkeme'nin bir Türkiye kökenli Avusturya vatandaşını çifte vatandaş olduğu iddiasıyla vatandaşlıktan çıkarma kararını bozmuştu. Aşırı sağcı FPÖ, geçen yıl yetkili makamlara Avusturya'da bir Türk seçmen listesi vermiş, burada adı geçen ve çifte vatandaş olanların Avusturya vatandaşlığından çıkarılmasını istemişti. Listenin nereden elde edildiği ve hangi zamana ait olduğu belirsizdi. Anayasa Mahkemesi, "Belge gerçek ve güvenilir değil" diyerek, İdari Mahkeme'nin önceki kararını bozdu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:07
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