Strade Bianche iptal edildi - Son Dakika
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Strade Bianche iptal edildi

6 saat önce

İtalya, Koronavirüs salgınının Avrupa’da en fazla etkisini gösterdiği ülke. İtalya Hükümeti, dün ülke içindeki tüm açık hava etkinliklerini 4 Nisan'a kadar iptal etmiş, tüm spor müsabakalarının seyirciye kapalı bir şekilde oynanmasını kararlaştırmıştı.

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İtalya, Koronavirüs salgınının Avrupa’da en fazla etkisini gösterdiği ülke. İtalya Hükümeti, dün ülke içindeki tüm açık hava etkinliklerini 4 Nisan'a kadar iptal etmiş, tüm spor müsabakalarının seyirciye kapalı bir şekilde oynanmasını kararlaştırmıştı.

Bisiklet dünyası ise Koronavirüs’ten nasibini ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde almış, Birleşik Arap Emirlikleri Turu esnasında iki takım görevlisinde virüse rastlanması nedeniyle turun son iki etabı iptal edilmişti.

7 Mart Cumartesi günü koşulması planlanan Strade Bianche’nin ise iptal edileceği bir süredir bisiklet gündeminde konuşulan konular arasındaydı. İtalya Hükümeti’nin de açık hava etkinliklerini yasaklamasının ardından, yarışın organizatörü RSC Sport, bugün yaptığı açıklamayla Strade Bianche’nin 2020 edisyonunun iptal edildiğini duyurdu.

Üstelik İtalya’da koşulacak diğer yarışlar da tehdit altında. 11-17 Mart arasında koşulması planlanan Tirreno-Adriatico Turu ve 21 Mart’ta koşulması planlanan sezonun ilk Anıtsal Klasiği Milano-San Remo’nun da iptal edileceği konuşuluyor.

Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:14 
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