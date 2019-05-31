Son Dakika Haberleri: "Stranger Things" Coca-Cola kutularında
Son Dakika Ekonomi Haber

"Stranger Things" Coca-Cola kutularında

1 saat önce

Coca-Cola ve Netflix iş birliğiyle, "Stranger Things" dizisinin görselleri Coca-Cola kutularında yer alacak.

Coca-Cola ve Netflix iş birliğiyle, "Stranger Things" dizisinin görselleri Coca-Cola kutularında yer alacak.
Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz'da 3. sezonu ile yayına girecek olan dünyaca ünlü "Stranger Things" dizisinin görselleri, haziran ayından itibaren 250 mililitrelik Coca-Cola kutularında yer alacak.
"Coca-Cola & Stranger Things" projesinin lansmanı, Türkiye'nin önderliğinde, ABD, İngiltere ve Fransa'nın yer aldığı ülkelerle aynı anda yapılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, iş birliğine ilişkin, "Coca-Cola markasının tarihinde, popüler kültür önemli bir yere sahip. Biz de yeni iş birlikleri, yeni içerikler ile markamızın tarihindeki önemli kültürel akımlarla olan bağını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Stranger Things iş birliği de bunun iyi bir örneği. Bu iş birliği ile markamızın sunduğu yeni ve farklı bir deneyimi tüketicilerimizle buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:54 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu! TUNCELİ VAŞAK, BU KEZ TUNCELİ MERKEZDE GÖRÜNTÜLENDİ

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:12:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Stranger Things" Coca-Cola kutularında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]