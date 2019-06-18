Son Dakika Haberleri: Stranger Things'in 1980'lerden Fırlamış Gibi Görünen Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı
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Stranger Things'in 1980'lerden Fırlamış Gibi Görünen Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

1 saat önce

Stranger Things, yakın zamanda çıkacak 3. sezonuyla birlikte izleyenleri 1985'in yaz aylarına götürecek.

Stranger Things'in 1980'lerden Fırlamış Gibi Görünen Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı, System.String[]
Netflix Stranger Things'in 3. sezonunun bazı kamera arkası görüntülerini ve fotoğraflarını yayınladı. 3. sezonda yaşanacaklarla ilgili çok bir ipucu vermeyen görsellerde, Eleven, Dustin, Mike, Max, Will ve Lucas'ın bulunduğu ortamlar ipucu niteliği taşır cinste. Ekibi çeşitli evlerde, arazilerde ve bir otobüs gezisinde dondurma yerken gördüğümüz bu görsellerde, karakterlerin yaşayacakları maceraları merak ettiren bir görselde bir hastanenin acil kısmının önündeler.



Diziyi sevenleri mekan çeşitliliğiyle sevindireceği anlaşılan görsellerden birinde de, karakterlerimiz bir açık hava panayırındalar. Starcourt Mall'da yapılacak olan bu panayır, yeni sezonda kritik öneme sahip olacak gibi görünüyor. Steve ve diziye yeni katılacak Robin karakterlerinin Starcourt'ta bir dondurma standında çalışacağı biliniyor. Starcourt bölgesinin yeni sezonda önemli bir yere sahip olacağını gösteren başka bir bilgi daha var. Sezonun son bölümünün ismi "Battle of Starcourt" olacak.

Merak edenler için, Stranger Things 4 Temmuz'da dönüşünü yapacak.

























Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:37 
Teknoloji
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