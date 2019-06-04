Stranger Things'in 3. Sezonunun Yeni Bir Posteri Yayımlandı

Stranger Things'in 3. sezonu için bugün yeni bir poster yayımlandı. Poster, ABD
'nin bağımsızlığının yıl dönümünden tam 1 ay öncesinde paylaşıldı ve Twitter
gönderisinde bu güne göndermelerde bulunuldu. Stranger Things, şu anda Netflix'in en popüler dizisi konumunda ve 3. sezonu da izleyenler tarafından heyecanla bekleniyor.
Gönderiye "1 ay" ifadesi eklemiş ve gülücük emojisi yerleştirilmiş. Posterin üst kısmında ise "Bir yaz her şeyi değiştirebilir" sloganı bulunuyor. Bu da ABD'nin ünlü '4th of July' yani bağımsızlık gününe bir gönderme. Ayrıca bu sezon, önceki iki sezondan farklı olarak yaz aylarında geçecek.
Posterin tam ortasında Dustin bulunuyor. Bu, önümüzdeki sezonun ana karakterinin o olacağına dair bir işaret olabilir. Onun üstünde ise Eleven ve Mike yer alıyor. Onların hikâyesine de daha derin bir bakış atılacağını anlayabiliriz.
Posterde ayrıca Panayır ve Starcourt adında iki yeni mekân tanıtılıyor. Starcourt, Steve'in çalıştığı alışveriş merkezi ve Panayır da muhtemelen olayların en yoğun geçeceği yer olacak. Stranger Things'in yeni sezonu 4 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak.