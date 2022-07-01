Stranger Things'in 4. sezonu, sosyal medyada rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Stranger Things'in 4. sezonu, sosyal medyada rekor kırdı

01.07.2022 19:53
Stranger Things'in 4. sezonu, sosyal medyada rekor kırdı

Stranger Things 4. sezon hakkında 19 milyondan fazla Tweet atıldı: Kate Bush'un efsane şarkısı için ise 600 bin Tweet paylaşıldı.

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things, kısa süre önce 4. sezonuyla ekranlara geri döndü. İzleyicilerin beğenisini kazanan ve popüler listesinde zirveye oturan yapım, bu defa iki parça halinde karşımıza çıktı. Bugün ise söz konusu parçalardan ikinci kısım yayınlandı. Olayın ardından pek çok kişi soluğu sosyal medyada alarak diziyi gündeme taşıdı.

Stranger Things 4. sezon ikinci kısımla Netflix'te yayına girdi!

Popüler dizi ve filmlerin yeni sezonları sık sık Twitter'ın ana gündem konusu haline dönüşüyor. 2016 yılında izleyici ile buluşan ve Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen Stranger Things 4. sezon için de durum farklı olmadı.

Stranger Things'in 4. sezonu, sosyal medyada rekor kırdı

27 Mayıs günü gösterime giren 4. sezonun ilk bölümü, diğer sezonlar ile benzer şekilde büyük ilgi çekti. İlk bölümü izleme fırsatı bulmayanlar spoiler yememek için sosyal medyadan uzak dururken, izleyenler neler olduğunu ve ilk izlenimlerini Twitter'da tartışmıştı.

İzleyiciler, birkaç hafta önce çıkan ilk sezonun etkisini üzerinden henüz atamamışken Netflix bombayı patlattı. Dizinin yeni bölümleri 1 Temmuz 2022 itibariyle Netflix'te yerini aldı. Benzer şekilde popülerliğini koruyan yapımla ilgili 4. Sezon 1. Bölümün lansmanından bu yana, dünya çapında 19 milyonun üzerinde Tweet atıldı.

Stranger Things 4. sezon ile ilgili yapılan paylaşımların bazıları ise şu şekilde:

Bitmesin diye izlemek istemiyorum ama izlemek içinde akşamı bekliyorum böyle bir döngü #StrangerThings

— parçalı bulutlu (@uzatmadans) July 1, 2022

Ayy izlemeden ağlama duygularım yüklendi içimde kötü hisler var #StrangerThings

— Max Mayfield | TWD S4 And OMITB S1 Era (@mayfieldmaxst) July 1, 2022

Eddie Munson'ın verdiği bir konsere gitmeye çok ihtiyacım var #StrangerThings pic.twitter.com/JWc6YucOQU

— v (@diangelv) July 1, 2022

sezon finalini izlerken tam olarak boyleydim ama asiri epikti #StrangerThings pic.twitter.com/OzgGeS29vh

— İpek (taylor's version) (@rwylmypath60) July 1, 2022

stranger things bitti şimdi the boys'a geçeyim bakalım ne manyaklıklar yaşandı yeni bölümde pic.twitter.com/DnizZLDWgx

— seda (@slayerbuffyx) July 1, 2022

#StrangerThings bitirdikten sonra hepimiz böyleyiz, gelin sarılalım. pic.twitter.com/8HHsTLQz5E

— Frizbi Tv (@FrizbiTv) July 1, 2022

bu nasıl sezon allahım ağlamaktan canım çıkacak #StrangerThings

— Özge ?? (@shuriluna) July 1, 2022

En çok izlenen Netflix filmleri

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni bölümleri izlediniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu İTO Başkanı Avdagiç, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi İTO Başkanı Avdagiç, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi
Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stranger Things'in 4. sezonu, sosyal medyada rekor kırdı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:49 Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 20:03:50. #1.13#
SON DAKİKA: Stranger Things'in 4. sezonu, sosyal medyada rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement