Stranger Things'in 4. sezonu, sosyal medyada rekor kırdı

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things, kısa süre önce 4. sezonuyla ekranlara geri döndü. İzleyicilerin beğenisini kazanan ve popüler listesinde zirveye oturan yapım, bu defa iki parça halinde karşımıza çıktı. Bugün ise söz konusu parçalardan ikinci kısım yayınlandı. Olayın ardından pek çok kişi soluğu sosyal medyada alarak diziyi gündeme taşıdı.

Stranger Things 4. sezon ikinci kısımla Netflix'te yayına girdi!

Popüler dizi ve filmlerin yeni sezonları sık sık Twitter'ın ana gündem konusu haline dönüşüyor. 2016 yılında izleyici ile buluşan ve Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen Stranger Things 4. sezon için de durum farklı olmadı.

27 Mayıs günü gösterime giren 4. sezonun ilk bölümü, diğer sezonlar ile benzer şekilde büyük ilgi çekti. İlk bölümü izleme fırsatı bulmayanlar spoiler yememek için sosyal medyadan uzak dururken, izleyenler neler olduğunu ve ilk izlenimlerini Twitter'da tartışmıştı.

İzleyiciler, birkaç hafta önce çıkan ilk sezonun etkisini üzerinden henüz atamamışken Netflix bombayı patlattı. Dizinin yeni bölümleri 1 Temmuz 2022 itibariyle Netflix'te yerini aldı. Benzer şekilde popülerliğini koruyan yapımla ilgili 4. Sezon 1. Bölümün lansmanından bu yana, dünya çapında 19 milyonun üzerinde Tweet atıldı.

Stranger Things 4. sezon ile ilgili yapılan paylaşımların bazıları ise şu şekilde:

Bitmesin diye izlemek istemiyorum ama izlemek içinde akşamı bekliyorum böyle bir döngü #StrangerThings — parçalı bulutlu (@uzatmadans) July 1, 2022

Ayy izlemeden ağlama duygularım yüklendi içimde kötü hisler var #StrangerThings — Max Mayfield | TWD S4 And OMITB S1 Era (@mayfieldmaxst) July 1, 2022

Eddie Munson'ın verdiği bir konsere gitmeye çok ihtiyacım var #StrangerThings pic.twitter.com/JWc6YucOQU — v (@diangelv) July 1, 2022

sezon finalini izlerken tam olarak boyleydim ama asiri epikti #StrangerThings pic.twitter.com/OzgGeS29vh — İpek (taylor's version) (@rwylmypath60) July 1, 2022

stranger things bitti şimdi the boys'a geçeyim bakalım ne manyaklıklar yaşandı yeni bölümde pic.twitter.com/DnizZLDWgx — seda (@slayerbuffyx) July 1, 2022

#StrangerThings bitirdikten sonra hepimiz böyleyiz, gelin sarılalım. pic.twitter.com/8HHsTLQz5E — Frizbi Tv (@FrizbiTv) July 1, 2022

bu nasıl sezon allahım ağlamaktan canım çıkacak #StrangerThings — Özge ?? (@shuriluna) July 1, 2022

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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni bölümleri izlediniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.