Stranger Things rekora gidiyor: İşte Netflix'in en çok izlenenleri!

Netflix uzun bir süredir en çok izlenen dizi ve filmlerini paylaşıyor. Top10 listeleri şeklinde yapılan bu paylaşımlarda İngilizce veya yabancı başlığı altında o haftanın en uzun izlenme saatine ulaşan yapımlara yer veriliyor. İşte bu haftanın gözdeleri…

Netflix, bu haftanın en çok izlenen dizilerini açıkladı!

Geçtiğimiz hafta Netflix tarafından yayınlanan 16-22 Mayıs arası en çok izlenen yapımları sizlerle paylaştık. Şimdi ise 23-29 Mayıs tarihleri arasındaki güncel Top10 listesini izlenme saatleriyle birlikte paylaşıyoruz.