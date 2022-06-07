Stranger Things rekora gidiyor: İşte Netflix'in en çok izlenenleri!

Netflix uzun bir süredir en çok izlenen dizi ve filmlerini paylaşıyor. Top10 listeleri şeklinde yapılan bu paylaşımlarda İngilizce veya yabancı başlığı altında o haftanın en uzun izlenme saatine ulaşan yapımlara yer veriliyor. İşte bu haftanın gözdeleri…
Netflix, bu haftanın en çok izlenen dizilerini açıkladı!
Geçtiğimiz hafta Netflix tarafından yayınlanan 16-22 Mayıs arası en çok izlenen yapımları sizlerle paylaştık. Şimdi ise 23-29 Mayıs tarihleri arasındaki güncel Top10 listesini izlenme saatleriyle birlikte paylaşıyoruz.
Netflix'in "şifre paylaşanlara ekstra ücret" talebi başlamadan bitebilir! Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 286 milyon 790 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in yeni çıkan 4. sezonu yer alıyor. Fakat bir çok kişinin bu diye tekrar başladığını görüyoruz. Zira listenin 3. sırasında 38 milyon 50 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 1. sezonu bulunuyor. Buna ek olarak 4. sırada 24 milyon 290 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 3. sezonu yer alırken, 5. sırada da 22 milyon 210 bin izlenme saatiyle yine Stranger Thing'in: 2. sezonu bulunuyor. Yani bu hafta tek başına 400 milyona yakın bir izlenme saatine ulaşarak son 6 ayın rekoruna doğru gidiyor. Listenin 2. sırasında ise geçtiğimiz hafta 108 milyon 90 bin izlenme saatiyle zirvede yer alan, bu hafta da 64 milyon 820 bin izlenme saatiyle 3. kez Top10 sıralamasına girmeyi başaran The Lincoln Lawyer'ın 1. sezonu yer alıyor. Devamında ise 21 milyon 910 bin izlenme saatiyle 12. kez listeye giren Ozark'ın 4 .sezonu, 19 milyon 890 bin izlenme saatiyle The Boss Baby: Back in the Crib'in 1. sezonu, 15 milyon 390 bin izlenme saatiyle Love, Death & Robots'un 3. sezonu, 11 milyon 340 bin izlenme saatiyle 10. kez listeye dahil olan Bridgerton'ın 2. sezonu ve 10 milyon 260 bin izlenme saatiyle The Circle'ın 4 .sezonu yer alıyor. Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen yapımlar bu şekilde. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Güncel › Stranger Things rekora gidiyor: İşte Netflix'in en çok izlenenleri! - Son Dakika
# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 Stranger Things: 4. sezon 1 286 milyon 790 bin 2 The Lincoln Lawyer: 1. sezon 3 64 milyon 820 bin 3 Stranger Things: 1. sezon 2 38 milyon 50 bin 4 Stranger Things: 3. sezon 1 24 milyon 290 bin 5 Stranger Things: 2. sezon 1 22 milyon 210 bin 6 Ozark: 4 .sezon 12 21 milyon 910 bin 7 The Boss Baby: Back in the Crib: 1. sezon 2 19 milyon 890 bin 8 Love, Death & Robots: 3. sezon 2 15 milyon 390 bin 9 Bridgerton: 2. sezon 10 11 milyon 340 bin 10 The Circle: 4 .sezon 3 10 milyon 260 bin
Netflix'in "şifre paylaşanlara ekstra ücret" talebi başlamadan bitebilir!
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 286 milyon 790 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in yeni çıkan 4. sezonu yer alıyor. Fakat bir çok kişinin bu diye tekrar başladığını görüyoruz. Zira listenin 3. sırasında 38 milyon 50 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 1. sezonu bulunuyor.
Buna ek olarak 4. sırada 24 milyon 290 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 3. sezonu yer alırken, 5. sırada da 22 milyon 210 bin izlenme saatiyle yine Stranger Thing'in: 2. sezonu bulunuyor. Yani bu hafta tek başına 400 milyona yakın bir izlenme saatine ulaşarak son 6 ayın rekoruna doğru gidiyor.
Listenin 2. sırasında ise geçtiğimiz hafta 108 milyon 90 bin izlenme saatiyle zirvede yer alan, bu hafta da 64 milyon 820 bin izlenme saatiyle 3. kez Top10 sıralamasına girmeyi başaran The Lincoln Lawyer'ın 1. sezonu yer alıyor.
Devamında ise 21 milyon 910 bin izlenme saatiyle 12. kez listeye giren Ozark'ın 4 .sezonu, 19 milyon 890 bin izlenme saatiyle The Boss Baby: Back in the Crib'in 1. sezonu, 15 milyon 390 bin izlenme saatiyle Love, Death & Robots'un 3. sezonu, 11 milyon 340 bin izlenme saatiyle 10. kez listeye dahil olan Bridgerton'ın 2. sezonu ve 10 milyon 260 bin izlenme saatiyle The Circle'ın 4 .sezonu yer alıyor.
Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen yapımlar bu şekilde. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Güncel › Stranger Things rekora gidiyor: İşte Netflix'in en çok izlenenleri! - Son Dakika