Stranger Things, Twitter'a damga vurdu! İşte rakamlar - Son Dakika
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Stranger Things, Twitter'a damga vurdu! İşte rakamlar

06.06.2022 16:12
Stranger Things, Twitter'a damga vurdu! İşte rakamlar

Stranger Things dizisinin 4. sezonu izleyici karşısına çıktı. Diziyi izleyenler soluğu Twitter'da alınca, ciddi istastistikler ortaya çıktı.

Popüler dizi ve filmlerin yeni bölümleri yayına girdiğinde, spor müsabakalarında, siyasiler konuşmalar yaptığında yani özetle ülke veya dünya genelinde önemli bir gelişme yaşandığında, Twitter'ın ana gündem konusu haline dönüşüyor. 2016 yılında izleyici ile buluşan ve Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen Stranger Things dizisinin 4. sezonu izleyici karşısına çıktı.

27 Mayıs günü gösterime giren 4. sezonun ilk bölümü, diğer sezonlar ile benzer şekilde büyük ilgi çekti. İlk bölümü izleme fırsatı bulmayanlar spoiler yememek için sosyal medyadan uzak dururken, izleyenler neler olduğunu ve ilk izlenimlerini Twitter'da tartıştı.

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Twitter, Stranger Things istatistiklerini paylaştı

Twitter, Stranger Things'in Twitter'daki konuşmaları üstüne dair verileri açıkladı. Rakamlara göre, 27-31 Mayıs tarihleri ??arasında Stranger Things hakkında 7 milyondan fazla tweet atıldı. 4. sezonun ilk gününde (27 Mayıs 2022) 3. sezonun ilk gününe (4 Temmuz 2019) kıyasla yüzde 17'lik bir konuşma artışı yaşandı.

Stranger Things, Twitter'a damga vurdu! İşte rakamlar

Twitter'ın paylaştığı diğer veriler;

Eddie Munson, bu sezon hakkında en çok Tweetlenen yeni karakter oldu. Argyle ise ikinci sırada.

Sadie Sink kesinlikle bu sezonun yıldızı ve bu sezonki performansı herkesi konuşturuyor. Hayranlar, sezon 4 galasından bu yana Sadie hakkında 221 bin kez Tweet attı, bu tüm sohbetlerin yüzse 61'ini oluşturdu.

Bu sezon dizide 80'lerin müziğinin hükümdarlığı vardı. Sezon 4 lansmanının ardından Kate Bush'un efsanevi şarkısı "Running Up That Hill", Kate Bush ve @KateBushMusic hakkında toplam 126 bin Tweet atıldı.

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Kaynak: Shiftdelete

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