Stranger Things yapımcısından yan dizi müjdesi!

Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Stranger Things, 4. sezonun son iki bölümüyle çokça konuşuldu. Dizinin mevcut sezonunun etkisinden çıkamamışken yeni bir haber ortaya çıktı. Dizinin yapımcılığını yapan Duffer Kardeşler, 5. sezon ve ötesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Duffer Kardeşler, Stranger yan dizi projesi düşünüyor

Stranger Things yapımcılığını üstlenen Duffer Kardeşler, dizinin başarısının ardından kendilerine ait bir stüdyo kurdu. Bu yapım firmasının adı ise 'Upside Down Pictures' oldu. Yeni projelere imza atmaya hazırlanan Matt ve Ross Duffer, katıldıkları bir podcast programında Stranger Things hakkında açıklamalarda bulundu.

Eleven, Steve ve Dustin'in yan dizisi olacağına dair söylentileri okudum. Bu ilginç değil. Çünkü hepsini düşündük. Bu ihtimallerin hepsini irdelemek için kaç saat harcadık bilmiyorum.

Duffer Kardeşler, Stranger Things spin-off 'larının ana seriyle benzer bir anlatıya ve dokuya sahip olacağını belirtti. Sözlerine ekleme yaptı. "Umarım yeni şeyler yapmaya devam ederken bayrağı devredeceğimiz doğru kişiyi buluruz."

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Aynı zamanda Stanger Things evreninin temel olduğu bir sahne gösterisi olacak. Bu sahne gösterisinin yapımcılığında ise Sonia Friedman, Stephen Daldry ve Netflix yer alacak.

Bu yılın başlarında Duffer Kardeşler, Collider'a verdikleri bir röportajda final sezonunun ardından yeni seriler yapabileceklerini belirtti. Bu yeni seriler ise Stranger Things'e dayanıyor. İkonik evreni daha geniş hale getirmeyi düşünen ikilinin ne planladığını anlamak için biraz daha beklemek gerekiyor.

İkili, final sezonu için çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ek olarak, beşinci sezonun daha kısa olacağını ancak, izleyicilere farklı hissettireceğini de ekledi. Sezonun ne zaman yayınlanacağı ya da hikayenin nasıl olacağı hakkında ise henüz bir bilgi yok.

Stranger Things'in yanı sıra Duffer Kardeşler, yeni projelerle de karşımıza çıkacak. İkili, kendi stüdyolarında farklı kültürlerden eserlere de yer verecek. Netflix'in yaptığı paylaşıma göre, gelecek olan eserler arasında önemli markalar da var. Bir diğer dikkat çeken nokta ise Death Note oldu. Olumsuz eleştirilerle karşı karşıya kalan Death Note, yeni bir şans elde edecek.

Peki, siz Stranger yan dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Stranger Things kadar ilgi görecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!