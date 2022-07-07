Stranger Things yapımcısından yan dizi müjdesi! - Son Dakika
Üye Girişi

Stranger Things yapımcısından yan dizi müjdesi!

07.07.2022 01:00
Stranger Things yapımcısından yan dizi müjdesi!

Netflix'in başarılı yapımlarından olan Stranger Things, yan dizi projeleriyle geliyor. Yapımcılığı üstlenen Duffer Kardeşler, açıklama yaptı.

Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Stranger Things, 4. sezonun son iki bölümüyle çokça konuşuldu. Dizinin mevcut sezonunun etkisinden çıkamamışken yeni bir haber ortaya çıktı. Dizinin yapımcılığını yapan Duffer Kardeşler, 5. sezon ve ötesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Duffer Kardeşler, Stranger yan dizi projesi düşünüyor

Stranger Things yapımcılığını üstlenen Duffer Kardeşler, dizinin başarısının ardından kendilerine ait bir stüdyo kurdu. Bu yapım firmasının adı ise 'Upside Down Pictures' oldu. Yeni projelere imza atmaya hazırlanan Matt ve Ross Duffer, katıldıkları bir podcast programında Stranger Things hakkında açıklamalarda bulundu.

Eleven, Steve ve Dustin'in yan dizisi olacağına dair söylentileri okudum. Bu ilginç değil. Çünkü hepsini düşündük. Bu ihtimallerin hepsini irdelemek için kaç saat harcadık bilmiyorum.

Duffer Kardeşler, Stranger Things spin-off 'larının ana seriyle benzer bir anlatıya ve dokuya sahip olacağını belirtti. Sözlerine ekleme yaptı. "Umarım yeni şeyler yapmaya devam ederken bayrağı devredeceğimiz doğru kişiyi buluruz."

Stranger Things 4. sezonu izlenme süresiyle rekora koşuyor!

Aynı zamanda Stanger Things evreninin temel olduğu bir sahne gösterisi olacak. Bu sahne gösterisinin yapımcılığında ise Sonia Friedman, Stephen Daldry ve Netflix yer alacak.

Bu yılın başlarında Duffer Kardeşler, Collider'a verdikleri bir röportajda final sezonunun ardından yeni seriler yapabileceklerini belirtti. Bu yeni seriler ise Stranger Things'e dayanıyor. İkonik evreni daha geniş hale getirmeyi düşünen ikilinin ne planladığını anlamak için biraz daha beklemek gerekiyor.

İkili, final sezonu için çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ek olarak, beşinci sezonun daha kısa olacağını ancak, izleyicilere farklı hissettireceğini de ekledi. Sezonun ne zaman yayınlanacağı ya da hikayenin nasıl olacağı hakkında ise henüz bir bilgi yok.

Stranger Things'in yanı sıra Duffer Kardeşler, yeni projelerle de karşımıza çıkacak. İkili, kendi stüdyolarında farklı kültürlerden eserlere de yer verecek. Netflix'in yaptığı paylaşıma göre, gelecek olan eserler arasında önemli markalar da var. Bir diğer dikkat çeken nokta ise Death Note oldu. Olumsuz eleştirilerle karşı karşıya kalan Death Note, yeni bir şans elde edecek.

Peki, siz Stranger yan dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Stranger Things kadar ilgi görecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Stranger Things 4. sezonu izlenme süresiyle rekora koşuyor! Stranger Things 4. sezonu izlenme süresiyle rekora koşuyor! Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara 'yemek yememek' cevabını verdi Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara 'yemek yememek' cevabını verdi
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Stranger Things yapımcısından yan dizi müjdesi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:42 Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 01:09:01. #1.11#
SON DAKİKA: Stranger Things yapımcısından yan dizi müjdesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement