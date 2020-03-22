Strasbourg'da teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Ligue 1'de bu sezon 27 maçta 38 puan toplayan Strasbourg, 11. sırada yer aldı.

Laurey, 2016-2017 sezonunda ikinci ligdeyken Strasbourg'un başına geçmiş ve takımı Ligue 1'e taşımıştı.

Strasbourg Kulübü, 56 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Laurey ile sezon sonunda bitecek kontratının 2021'e kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

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