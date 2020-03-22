Strasbourg'da teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Strasbourg'da teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı - Son Dakika Spor

Strasbourg'da teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

19 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da teknik direktör Thierry Laurey'nin sözleşmesi yenilendi.

Strasbourg'da teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da teknik direktör Thierry Laurey'nin sözleşmesi yenilendi.

Strasbourg Kulübü, 56 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Laurey ile sezon sonunda bitecek kontratının 2021'e kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Laurey, 2016-2017 sezonunda ikinci ligdeyken Strasbourg'un başına geçmiş ve takımı Ligue 1'e taşımıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Ligue 1'de bu sezon 27 maçta 38 puan toplayan Strasbourg, 11. sırada yer aldı.

Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:36 Kaynak: AA

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