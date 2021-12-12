OMD Türkiye Genel Müdürü Nüzhet Algüneş
MediaCom Türkiye Stratejiden Sorumlu Üst Düzey Yönetici Özlem Ergazi
Publicis Türkiye Genel Müdürü İnanç Dedebaş İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. OMD Türkiye Genel Müdürü Nüzhet Algüneş, MediaCom Türkiye Stratejiden Sorumlu Üst Düzey Yönetici Özlem Ergazi ve Publicis Türkiye Genel Müdürü İnanç Dedebaş düzenlenen Stratejik İletişimde Medya Planlaması panelinde konuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Stratcom Summit'21 - Stratejik İletişimde Medya Planlaması paneli - Son Dakika