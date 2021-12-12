Stratcom Summit'21 - "Algoritmalar İnsan Hayatını Nasıl Şekillendiriyor?" - Doç.Dr. David Carrol - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getiren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Parsons School of Design öğretim görevlisi Doç.Dr. David Carrol "Algoritmalar İnsan Hayatını Nasıl Şekillendiriyor?" başlıklı panele çevrimiçi katılarak konuşma yaptı.