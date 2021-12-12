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Stratcom Zirvesi'nde "Medya Etiği ve Editoryal Politikalar" paneli düzenlendi - Son Dakika

Stratcom Zirvesi'nde "Medya Etiği ve Editoryal Politikalar" paneli düzenlendi

12.12.2021 19:28
Stratcom Zirvesi'nde "Medya Etiği ve Editoryal Politikalar" paneli düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21), "Medya Etiği ve Editoryal Politikalar" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21), "Medya Etiği ve Editoryal Politikalar" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Stratcom Zirvesi'ndeki panelde konuşan Anadolu Ajansı Analiz Haberler Editörü Zeliha Eliaçık, Almanya basını hakkında bilgi vererek, Alman medyasının belli kodeksleri olduğunu ve haberleri o kurallara göre yayınladıklarını söyledi.

Eliaçık, "Alman Kriminal Dairesinin raporlarına göre cinsel istismara uğrayan çocukların istatistiği var. Peki bu istatistik medyada nasıl yer alıyor? Hiç yer almıyor. Medya bunu vermiyor. Burada medya adabı devreye giriyor. Bunu Alman bir gazeteci arkadaşıma, 'Yasak değil neden vermiyorsunuz?' dedim. O da 'Alman ekolünde mutluluk topluluğu imajı var, bu imajı bozmamak için bu konuda yazılıp çizilmez, olumsuzluklar kamuoyuna yansıtılmaz' dedi. Sorumluluk gereği yazmadıklarını kaydetti. Türkiye'de bazı örneklerden yola çıkarsak, medyada aşırı bir görünürlük var. Alman toplumu örneğin bunlardan haberdar olmazken, 'Bu toplumda böyle bir şey yok' edasıyla yaşıyor, Türkiye'ye geldiğimiz vakit, sanki her gün bir çocuğa tecavüz ediliyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Bizim toplumumuzla ilgili kendimize dair yanlış resim veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bersay İletişim Onursal Başkanı Ali Saydam, mesleki etik, ahlak ve moral davranışlarından söz ederken, "Toplumun kendi değer sisteminden mefkuresi olmayan medya etiğinden söz etmek mümkün değil. Toplumun kendisinin belli bir mefkure doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde yol aldığı bir ortamda medya kendi kendine konumlandırılıyor orada zaten. Çünkü itibar etken, itibara hizmet eden bir şey adap. Adaplı olan kurum veya kişinin itibarı yüksek oluyor. İtibar da ticari başarıyı doğrudan etkiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Daily Sabah Yayın Koordinatörü Meryem İlayda Atlas, medya okur yazarlığının artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Medyanın bir kamuoyu oluşturma gücü olduğunu dile getiren Atlas, şunları kaydetti:

"Burada bir etkileşim ortaya çıkıyor. Yayıncılıkta en önemli esaslardan biri kamu yararını gözetmektir. Kamu yararını gözetirken, medyanın kamuyu etkileme gücü olduğunu, editoryal politikalarının da bu gücün üzerinden bir etkileşim yarattığını unutmaması gerekir. Terörün istediği şey bir panik, bir kötücülük yaratmak. Özellikle sosyal medyada bazen bazı şeyleri kınayıp 'lanet olsun' diye bir şey yayınlarken, aslında terör örgütünün mesajını iletmiş oluyoruz, bilinirliğini artırmış oluyoruz.. Onlara bazen sahip olduğu güçten daha fazla güç atfetmiş oluyoruz. Buna dikkat etmek gerekir."

Zirve, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın konuşacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Alman, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Stratcom Zirvesi'nde 'Medya Etiği ve Editoryal Politikalar' paneli düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stratcom Zirvesi'nde "Medya Etiği ve Editoryal Politikalar" paneli düzenlendi - Son Dakika
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