Strateji ve Bütçe Başkanlığından yurt dışındaki vatandaşlara yönelik projeye destek - Son Dakika

Strateji ve Bütçe Başkanlığından yurt dışındaki vatandaşlara yönelik projeye destek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yürüttüğü Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi'nde olumlu sonuçlar elde edildiğini belirterek, "İhtiyaç duyulan diğer alanlarda da...

Strateji ve Bütçe Başkanlığından yurt dışındaki vatandaşlara yönelik projeye destek, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yürüttüğü Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi'nde olumlu sonuçlar elde edildiğini belirterek, "İhtiyaç duyulan diğer alanlarda da YTB'yi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızı bütçe imkanları çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal ve YTB Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla YTB'de gerçekleştirildi.

Ağbal, burada yaptığı konuşmada, YTB'nin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif ettiği projenin değerlendirilerek yatırırım programına dahil edildiğini anımsattı.

Projenin sonuçlarına dikkati çeken Ağbal, "Böyle mütevazı bir bütçeyle son derece olumlu bir çalışma neticesi elde etmiş oldular. Bu da bizi memnun ediyor." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı merkezine alan bir yaklaşım var"

YTB'nin kuruluş misyonuna ve vizyonuna uygun güzel çalışmalar yaptığını vurgulayan Ağbal, kurumun çalışmalarını geliştirmek, hizmetlerini artırmak ve yaygınlaştırmak için ilave bütçe kaynağı konusunda da her zaman kendilerini desteklemeye gayret ettiklerini bildirdi.

Ağbal, kamu kurumlarının mevzuat değişikliklerine dönük yapıcı yaklaşımların önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Merkezine vatandaşlarımızı alan bir yaklaşım var. Başvuruların kolaylaştırılması, mevzuatta engel niteliği oluşturan birtakım düzenlemelerin ortadan kaldırılması ve hizmete erişimin sağlanması noktasında da gerek kanun gerekse yönetmelik değişikliklerinin bu çalışma neticesinde yapılmış olması ve yapılmaya devam edilecek olması da son derece kıymetli."

Çalışmanın bundan sonra yapılacak diğer çalışmalara öncülük etmesi temennisinde bulunan Ağbal, "Bu çalışmanın akabinde ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da YTB'yi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızı bütçe imkanları çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Naci Ağbal, Turizm, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Strateji ve Bütçe Başkanlığından yurt dışındaki vatandaşlara yönelik projeye destek - Son Dakika

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