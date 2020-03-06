Stratejik Düşünce Enstitüsünde

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) "Balkanlar: Karadağ ve Arnavutluk" başlıklı panel düzenlendi.

Büyükelçi Ergin Soner'in oturum başkanlığında düzenlenen panele, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç, Türkiye'nin eski Tiran Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Robo, panelde yaptığı konuşmada, geçen yıl Arnavutluk'ta meydana gelen şiddetli depremde, Türkiye'nin sağladığı önemli ve acil destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) entegrasyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Robo, Avrupa entegrasyonu sürecinin zorlu olduğunu belirterek, "Biz AB üyeliği için başvuru yapan ilk ülkelerdeniz. Bu sıralar müzakerelere başlama sürecindeyiz. AB komisyonu 2 martta bir rapor yayınladı. Bu raporda Arnavutluk için müzakerenin açılması olasılığı ortaya kondu. Süreç olumlu, tahminler olumlu. Uzun müzakere süreci başlatılacak." dedi.

Büyükelçi Kastratovic ise Karadağ'ın küçük bir ülke olmasına rağmen kendi sorunlarını kendi içinde halledebilme özelliğine sahip olduğunu ve siyasi istikrarını sürdürebildiğini söyledi.

AB'nin genişleme ve konsolidasyon çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini de vurgulayan Kastratovic, "Biz inanıyoruz ki bu genişleme politikalarının durdurulmaması gerekiyor. AB konsolidasyonu ve genişlemesi birbirini tamamlayan ve parayla ilgili bir süreç olarak kabul edilmeli. Biz bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. AB ve NATO'nun bir parçası olmak istiyoruz." diye konuştu.

Kastratovic ayrıca TİKA'nın Karadağ'da gerçekleştirdiği projeler için Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Aşan da AB'nin kendi iç problemlerinden dolayı Balkanları sahiplenmediğini belirterek, AB'nin Balkanlardaki ülkeleri idare etme ve bünyesine alma kapasitesinin yetmediğini ifade etti.

Çetin ise TİKA olarak 1993'den bu yana Balkanlarda proje yaptıklarını aktararak, Arnavutluk'ta 300, Karadağ'da ise 200'ün üzerinde proje gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çok farklı alanlarda projeler yaptıklarını vurgulayan Çetin, "Başta eğitim, sağlık olmak üzere her alanda projemiz oldu. İtfaiye eğitimi de yaptık. Sağlık alanında çok güzel çalışmalarımız oldu. Tarım, sera, hayvancılık alanlarında çok işler yaptık." dedi.

Çetin, Balkanları ziyaret ettiği vakit kendilerini yabancı bir ülkede görmeyecek şekilde karşılandıklarını altını çizdi.

Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çetin, "Balkanlarda, önemli bütçe ayırdığımız bir bölgedir." diye konuştu.

İbrahimgil ise Balkanlarda 15 bin Osmanlı vakıf eserinin olduğunu belirterek, Karadağ'da 93 yapının bugün ayakta kaldığını ifade etti.

Karadağ'daki Osmanlı vakıf eserleri hakkında bilgilendirmeler yapan İbrahimgil, TİKA'nın Karadağ'da bulunan birçok yapıyı restore ettiğini belirtti.