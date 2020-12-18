"Stratejik ortağımız Ukrayna ile ilişkilerimiz yeni boyut kazandı" - Son Dakika

"Stratejik ortağımız Ukrayna ile ilişkilerimiz yeni boyut kazandı"

18.12.2020 20:32

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Stratejik ortak Ukrayna ile ilişkilerimiz yeni boyut kazandı" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Stratejik ortak Ukrayna ile ilişkilerimiz yeni boyut kazandı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'ya 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile beraber gerçekleştirdikleri 2+2 formatındaki görüşmeye ilişkin bilgilendirmeleri içeren bir basın toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, Ukrayna'yı yeniden ziyaret etmekten mutlu olduğunu söyleyerek, "Stratejik ortağımız Ukrayna ile ilişkilerimiz yeni boyut kazandı. Dışişleri ve Savunma Bakanlarının yer aldığı 2+2 şeklindeki toplantının ilki bugün gerçekleşti. Ukrayna ile ilişkilerimiz her alanda hızlı gelişiyor. Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanları ve Başbakanlık düzeyinde ziyaretler gerçekleştirdik. Bugünkü görüşmelerimizde hem ikili hem de bölgesel konuları ele alma şansımız oldu. Ekonomiden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş yelpazede işbirliğimiz mevcut" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK KIRIM'IN İŞGALİNİ TANIMIYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar'ın aynı zamanda Karma Ekonomi Eş Başkanı olması nedeniyle ekonomi ile ilgili konuları Akar'a bıraktığını söyleyerek, "Pandemiye rağmen 1 milyon Ukraynalıyı ülkemizde misafir etmekten mutlu olduk. Antalyalı olarak bu turistlerin çoğunun benim memleketime gelmesi de beni ayrıca mutlu etti. Kırım Tatarlarına el birliğiyle nasıl daha fazla destek olabileceğimizi konuştuk. Kırım platformuna desteğimizi bugün bir kez daha belirttik. Türkiye olarak Kırım'ın işgalini tanımıyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor ve tüm Avrupa Birliği toplantılarında bunu dile getiriyoruz. Donbas Bölgesi'ndeki sorunun da yine Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Küçük çaplı ihlallere rağmen Donbas'taki ateşkesi destekliyoruz. Donbas'ta zor koşullarda görev yapan Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na da (AGİT) desteğimiz devam edecek. Bugünkü toplantı yeni bir format olarak ilk ama son olmayacak. Düzenli bir şekilde bu toplantıları gerçekleştireceğiz. Bugünkü toplantının ilişkilerimize yeni bir boyut kazandıracağını düşünüyorum. Misafirperverlik için değerli dostlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Kırım, Kiev, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Stratejik ortağımız Ukrayna ile ilişkilerimiz yeni boyut kazandı' - Son Dakika


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