Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı hazırlanarak yayınlanan 2019-2023 Stratejik Planı kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı onaylanarak yürürlüğe girdi.

Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı yapıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı hazırlanarak yayınlanan 2019-2023 Stratejik Planı kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı onaylanarak yürürlüğe girdi.


Karabük'te bulunan okul ve kurumların da ilgili dönemde uygulayacakları planların etkili ve verimli olması için Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda okul yöneticisi ve stratejik planlama ekibinde görevli öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Şube Müdürü Erdal Üngören'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İl Müdürü Vargeloğlu, Stratejik Planlama'nın önemine değinerek mevcut durumu iyi analiz edilmiş, öncelikleri belirlenmiş verimli bir plan hazırlanabilmesi için okul ve kurumlardan gelen talepleri karşılama noktasında gerekli çalışmaların titizlikle yürütüleceğini bildirdi.


İki gün boyunca süren eğitimlerde katılımcıların bilgi alışverişinde bulunduğu grup çalışmasıyla tamamlandı. - KARABÜK

Halk Eğitimi Merkezi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:42 Kaynak: İHA
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