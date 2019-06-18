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Stratejik plan için STK'lar görüş bildirdi

33 dakika önce

Yeni dönem stratejik plan çalışmalarında katılımcılığı artırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla da bir araya gelerek görüşlerini dinledi.

Stratejik plan için STK'lar görüş bildirdi, System.String[]
Yeni dönem stratejik plan çalışmalarında katılımcılığı artırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla da bir araya gelerek görüşlerini dinledi.

Nilüfer'in 5 yıllık yol haritasının belirleneceği stratejik plan çalışmaları çerçevesinde Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri, belediye başkan yardımcıları Adem Vural ve Engin Yener ile Nilüfer Belediyesi çalışanları katıldı. Sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcilerinin görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda Nilüfer'in meseleleri de masaya yatırıldı.

Görüşlerin, Nilüfer'in geleceği adına çok önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Yardımcısı Adem Vural, "Burada konuşulanlar, hayallerin dile gelmesidir. Burada, nasıl bir şehir hayal ettiğimiz konuşulacak. Nilüfer'in önümüzdeki 5 yılını tasarlarken burada dile getirilen görüşlerden faydalanacağız. Sizlerin sunacağı teklifler ve katkılar ile toplumun bütün kesimlerini kapsayacak yeni nesil bir stratejik plan yapmayı hedefliyoruz" dedi.

2020-2024 dönemine ait stratejik planında toplumun bütün kesimlerinin da söz sahibi olmasını hedefleyen Nilüfer Belediyesi, farklı kesimlerle yaptığı toplantıların ardından rapor haline getirilen görüşleri, stratejik plan çalışmalarında değerlendirecek. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Adem Vural, nilüfer belediyesi, Güncel
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