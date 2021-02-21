Stratejik Planlama İnsanlık Tarihi Kadar Eski! Stratejik Planlama Hala Geçerli Mi?

Momentum BT Kurucusu Ufuk Peker, stratejik planlama tarihi hakkında bilgi verdi.

Stratejik yönetim kavramının insanlık tarihi kadar eski bir konu olduğunu söyledi. Stratejik planlamanın kurumun neye odaklanıp, neyi yapması gerektiğini anlatan yönetim modeli olduğunu belirtti.

Dijital dünya ve bu dünyanın getirdiği teknolojiyle hali hazırda var olan yönetim uygulamalarının çoğunun gereksiz hale geldiğini söyleyen Peker, "stratejik yönetim modeli olarak stratejik planlama geçmişte ve bugün var olduğu gibi gelecekte de en etkin yönetim modellerinden bir tanesi olacak" dedi.