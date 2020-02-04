Stratejik Teknoloji Mentörü Aybars Yılmaz, MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda konferans verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Stratejik Teknoloji Mentörü Aybars Yılmaz, MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda konferans verdi - Son Dakika

Stratejik Teknoloji Mentörü Aybars Yılmaz, MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda konferans verdi

6 saat önce

MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafında düzenlenen konferansta, Türkiye'de Akıllı Şehircilik uygulamaları ele alındı.

Stratejik Teknoloji Mentörü Aybars Yılmaz, MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda konferans verdi, System.String[]

MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafında düzenlenen konferansta, Türkiye'de Akıllı Şehircilik uygulamaları ele alındı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Stratejik teknoloji Mentörüve Bir Bursa Rüyası kitabımın yazarı Aybars Yılmaz, özellikle büyük şehirlerde artan nüfusla birlikte sorunların da büyüdüğünü belirterek,teknoloji destekli akıllı şehircilik modeliyle sorunların çözülebileceğini, hızlı ve kaliteli hizmet sunulabildiğini vurguladı.


MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda yaklaşık iki saat süren bir sunumla akıllı şehircilik uygulamalarını anlatan mentör Aybars Yılmaz, akıllı şehircilik alanındaki fırsatlar ve uygulama ile ilgili standartlar konusunda bilgilendirme yaptı. Sunumunda öncelikle akılı şehircilik uygulamalarının gerekliliği üzerinde duran Yılmaz, nüfus artışı ve göç sebebiyle konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik ve çevre konusunda büyüyen sorunların, tükenen enerji kaynaklarının en uygun değerde kullanımını mecburi hale getirdiğini anlattı.


Vatandaşa hizmet vermekle mükellef olan yerel yönetim birimlerinden biri olan belediyelerin teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak elektronik hizmetlerin sayısını giderek artırdıklarına dikkat çeken Yılmaz, "Akıllı şehircilikte, teknolojik yatırımlarla, kentin kaynaklarının minimum düzeyde kullanılarak maksimum düzeyde fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Teknoloji ve bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip edip uygulamaya koyan belediyeler, akıllı projelerle hizmet kalitesini yükseltirken, vatandaşlar da daha kolay ve hızlı hizmet alabilmektedir" dedi. - BURSA

Osmangazi, Türkiye, Bursa, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor
Türk bayrağını yerden alıp öpen temizlik işçisi: Kahramanlar şu an çatışanlar, şehitlerdir Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Kurul Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Koronavirüsten korunmak maskeye ihtiyaç yok

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:46:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Stratejik Teknoloji Mentörü Aybars Yılmaz, MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda konferans verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]