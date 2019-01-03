Son Dakika Haberleri: "Stratejik ‘veri’ yurtiçinde tutulsun"

"Stratejik ‘veri’ yurtiçinde tutulsun"

1 saat önce

Ankara Sanayi Odası'nın DÜNYA gazetesi ile birlikte düzenlediği yuvarlak masa toplantısının konuğu, odanın 35 numaralı Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi oldu.

Ankara Sanayi Odası'nın DÜNYA gazetesi ile birlikte düzenlediği yuvarlak masa toplantısının konuğu, odanın 35 numaralı Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi oldu. Komite; yazılımın bir sanayi dalı olarak kabul edilmesinin sektör açısından çok önemli olduğunu vurguladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:05 

Bilgisayar, Ankara Sanayi Odası, Ekonomi
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