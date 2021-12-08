Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü1. Ulusal kalkınma programlarına dayanarak hazırlanan program çerçevesinde orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek2. Amaç ve hedefleri oluşturmak üzere çalışmalar yapmak3. Birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak4. Stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak5. İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek6. İdarenin stratejik planın hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek7. Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmayı yürütmek8. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini belirlemek ve geliştirmek9. İdarenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak10. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek11. Kurum içi kapasite araştırması yapmak12. Hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak13. Yeni hizmet fırsatları belirlemek etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak14. İdare faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve analiz etmek15. İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 16. Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.