Stratejimiz Gereği Adaylarımızın Tamamını Çektik"

HDP Muğla İl Başkanı Belgin Koç, kentte büyükşehir ve ilçe adaylarını "strateji gereği" çektiklerini bildirdi.

HDP Muğla İl Başkanı Belgin Koç, kentte büyükşehir ve ilçe adaylarını "strateji gereği" çektiklerini bildirdi.



Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel inisiyatif kullandıklarını, seçim stratejisi gereği böyle bir karar aldıklarını söyledi.



"Seçim stratejimiz iktidara batıda kaybettirmek, doğuda ise kayyumları göndermek" ifadesini kullanan Koç, şöyle devam etti:



"Yerelde yaptığımız değerlendirme sonucu genel merkezimiz de açıklama yaptı. Aynı şekilde mutabakatla başkan adaylarımızı geri çektik. Yerel yönetimlerde Muğla'da iddialarımız sürüyor, seçim çalışmalarımız sürüyor, durmuş değil. Muğla'da stratejimiz gereği başkan adaylarımızın tamamını çektik. CHP'ye bir desteğimiz yoktur. Herhangi bir yönlendirmemiz de yoktur. Biz Muğla'da var olan politik dengeleri gözeterek bu şekilde bir karar aldık. Eminim seçmenimiz de kendi yüreğinde stratejik oyunu kullanacaktır. Bizim seçmene 'şuna oy verin, buna oy verin' şeklinde bir telkinimiz yok."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rakip Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedsporlu Futbolcu, Adli Kontrol Uygulamasıyla Serbest Bırakıldı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: AK Partili Kardeşlerim Bize Oy Verecek

Yabancı Dil Bilen Bekçiler İşbaşı Yaptı

Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak