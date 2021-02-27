Stratera Games çıkartacağı oyunları duyurdu!

League of Legends sunumlarıyla tanıdığımız espor sunucusu , Stratera Games'in çıkaracağı oyunları yaptığı paylaşımla duyurdu! Dora Özsoy stüdyo olarak çıkaracakları oyunları "ilk sızıntımız" başlığıyla .

Hazır Stratera Games olarak "ilk sızıntımız" yaşanmışken biraz bilgi vereyim. Sıradaki 3 oyunumuz (muhtemelen, sırasıyla)

Arcade Runner: Tarihi öğeler içeren kısa eğlence oyunu

2D RPG: Korsanlı oyun

Voxel/ Casual: Flash tarzı savunma

Stüdyo geçtiğimiz günlerde oyun camiasında çıkan "Erzurum" olayıyla alakalı da bir paylaşım yapmayı eksik etmemişti.

Stüdyonun oyunların devamı aşamasında yaptığı güncellemeleri ve duyuruları takip etmek için .

Playerbros olarak çıkacak oyunları merakla bekliyor ve oyunların haberlerini yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz!