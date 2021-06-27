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MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Son Dakika

MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

27.06.2021 09:14

ANTİK Karya bölgesinin en önemli merkezlerinden olan ve Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti, farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor.

ANTİK Karya bölgesinin en önemli merkezlerinden olan ve Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti, farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. 1977 yılından bu yana çalışmaların devam ettiği antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları büyük özenle sürdürülüyor. Kentte son olarak 'Tapınak-2' olarak isimlendirilen yapı için kazı çalışmalar başladı. Çalışmaların dünya mirasına da katkı sağlayacağı belirtildi.

Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik Dönem öncesinde Karyalıların toplandığı yer olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor. Stratonikeia'daki en eski buluntular, milattan önce 3 bine kadar dayanıyor. 'Gladyatörler Şehri' olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları da büyük özenle devam ediyor. Kentte son olarak Türkiye İş Bankası desteğiyle 'Tapınak-2' olarak isimlendirilen yapı için kazı çalışmaları başladı. Yapılan bu çalışmalarda milattan sonra 4'üncü yüzyıla kadar yazıtlı mozaik ve imar düzenlemelerinin görüldüğü yapıya dair eserler ele geçirildi.

'ELE GEÇENLER BİZE BURADA ÇOK ÖNEMLİ BİR YAPININ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Arkeolojik kazıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına yürütüldüğünü söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Stratonikeia, Antik Dönemler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının iç içe olduğu, tarihi yerleşim yeri. Bizler çok kültürlülük ile alakalı Antik Dönemlerden günümüze kadar ulaşan sütunları, camileri, Türk ve roma hamamı için kazı ve restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Kent merkezinde Kuzey ve Batı Cadde'nin birleştiği noktada yer alan 'Tapınak-2' olarak isimlendirilen yapı, şu an İş Bankası'nın desteği ile kazılmakta. İlk başlarda bu yapının ne olduğunu bilmiyorduk. Ancak çalışmada yapının Augustus Döneminden milattan sonra 4'üncü yüzyıla kadar yazıtlı mozaik ve imar düzenlemelerinin görüldüğü yapıya dair eserler ele olduğu ortaya çıktı. Bu yapıda ele geçen sütun başlıkları ve süslemelerin kalitesi, bizlere burada çok önemli yapının olduğunu göstermekte. Kazılar sonucunda bu yapının ne olduğu ve sonraki dönemlerde geçirmiş olduğu aşamalar net olarak tespit edilecektir? dedi.

'YAŞANMIŞLIĞA DAİR İZLERİN HEPSİNİ BİREBİR KORUYORUZ'

Stratonikeia Antik Kenti'nde her dönemden yapının olduğunu belirten Prof. Dr. Söğüt, "Her geçen gün Stratonikeia Antik Kenti'ne gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Yaptığımız çalışmalarda kentte olan yaşanmışlığa dair izlerin hepsini birebir koruyoruz. Kentin hangi tarafından Osmanlı, hangi, tarafında Cumhuriyet, Bizans, Roma ve Helenistik yapıları koruyacağımıza dikkat ediyoruz. Ziyaretçiler Stratonikeia Antik Kenti'ne geldiğinde isterse Roma yolunda isterse Bizans yolunda isterse Osmanlı yolunda yürüyebilir? diye konuştu.

'ÇALIŞMALARIN DÜNYA MİRASINA KATKI SAĞLAYACAĞINA DÜŞÜNÜYORUZ'

Anadolu'nun birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğunu vurgulayan İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan, 'Buradaki arkeolojik varlıkların gün yüzüne çıkarılması, gelecek kuşaklara ulaştırılması İş Bankası olarak sosyal sorumluluklarımızdan biri. Özellikle bu çalışmaların sadece Anadolu tarihinde değil aynı zamanda dünya mirasına katkı sağlayacağına düşünüyoruz" dedi.

ANTİK KENTTEKİ KAZILAR

17'nci yüzyıldan itibaren yerli ve yabancı pek çok seyyah ve araştırmacının uğradığı yerlerden biri olan Stratonikeia'da, ilk bilimsel kazılar 1 Ağustos 1977 tarihinde Prof. Dr. Yusuf Boysal başkanlığında bir ekip tarafından başlatıldı ve kazı 1999 yılına kadar sürdü. Kazıların 2003-2006 yılları arasında Prof. Dr. M. Çetin Şahin başkanlığında yapıldığı antik kentte, 2008 yılından bu yana kazı, araştırma ve restorasyon çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına, Bakanlar Kurulu kararı ile Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında bir ekip yürütüyor.

MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Stratonikeia, Yatağan, Muğla, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NDE 'TAPINAK-2' İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Son Dakika


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