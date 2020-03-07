Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Bizans mozaiklerine çatılı koruma - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Bizans mozaiklerine çatılı koruma - Son Dakika

Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Bizans mozaiklerine çatılı koruma

6 saat önce

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında yer alan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 1500 yıllık mozaiklerin üstü çatıyla kapatılarak koruma altına alındı.

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında yer alan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 1500 yıllık mozaiklerin üstü çatıyla kapatılarak koruma altına alındı.

Karia bölgesinin en önemli kentlerinden, Anadolu'nun yerli halkı olan Karialılar ve Leleglere ait yerleşim yeri Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdürdü.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, şehrin kuzey kapısı olarak adlandırılan alanın, antik kentin en önemli yapıları bünyesinde barındırdığını söyledi.

Bizans dönemi mozaiklerin de şehrin kuzey kapısının doğu kısmında yer aldığını belirten Söğüt, bölgede Yatağan Kaymakamlığı ile yürütülen projeyle mozaiklerin koruma altına alındığını kaydetti.

Mozaiklerin bulunduğu alanın çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçilere de açılacağını vurgulayan Söğüt, "Kapatılan alanda altı mozaik pano alanı var. Şu an o bölge çatıyla kapatıldı. Kente gelen ziyaretçiler rahatlıkla mozaik döşeme üzerinde yürüyebilecekler." dedi.

Söğüt, yürütülen çalışmayla alanın kışın yağmurdan, yazın güneşten korunmuş olacağını dile getirdi

Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Bizans mozaiklerine çatılı koruma

Helenistik, Söğüt, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:43 Kaynak: AA
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