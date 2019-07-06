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Stratonikeia'da kazı çalışmaları başlatıldı

53 dakika önce

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışması başlatıldı.

Stratonikeia'da kazı çalışmaları başlatıldı, System.String[]
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışması başlatıldı.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte 3 bin yıllık tarihin her döneminden kalıntılar bulmanın mümkün olduğunu belirterek Karia bölgesinin en önemli kentlerinden olan antik kentin Tunç Çağı'ndan Cumhuriyet dönemine kadar adından söz ettirdiğini söyledi.

Kazı çalışmalarına 5 ayrı üniversiteden yaklaşık 50 kişilik ekiple başladıklarını ifade eden Söğüt, "Daha önce restorasyon çalışmalarımız başlamıştı, şimdi kazı çalışmalarını da başlattık. Kentin yapısı gereği antik dönemden günümüze kadar olan tüm dönemlerin bulunduğu alanlarda kazı çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.

Söğüt, kazı çalışmalarını ağırlıklı olarak kuzey şehir kapısı, batı cadde ve kutsal alanda yürüttüklerini vurguladı.

Köy meydanında da her yıl kazı çalışması yaptıklarını anlatan Söğüt, "Biz burada hem kazı hem restorasyon hem de koruma çalışması yapıyoruz. Ziyaretçiler de kazı çalışmalarını yürüttüğümüz alanlarda gezebiliyor. Burası yaşayan bir arkeoloji kenti." diye konuştu.

Söğüt, kentin bütününde kalabalık bir ekiple gerçekleştirdikleri kazı çalışmalarının yıl sonuna kadar süreceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:59 Kaynak: AA
Bilal Söğüt, Söğüt, Kültür Sanat
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