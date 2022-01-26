Stratonikeia ve Lagina Antik kentleri beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia ve Lagina Antik kentleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Eskihisar Mahallesi'nde bulunan, "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen, dünyanın en büyük mermer kentlerinden Stratonikeia'da kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürüyor.

Karia bölgesinin en önemli kentlerinden olan, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren Stratonikeia, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen çalışmalarda da gün yüzüne çıkarılan yapılar yeniden ayağa kaldırılıyor.

Antik kentlerdeki tarihi yapılar, kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgeye gelen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Stratonikeia'da antik dönemlerden kalıntıların olduğunu, iki antik kentin beyaz örtüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu söyledi.