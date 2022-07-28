Stray robotlarının kullandığı gizemli dil çözüldü - Son Dakika

Stray robotlarının kullandığı gizemli dil çözüldü

Stray robotlarının kullandığı gizemli dil çözüldü
Son Güncelleme: 29.07.2022 08:49

Bir Stray oyuncusunun hazırladığı çeviri rehberiyle artık robotların dilinden anlayan bir kedi olabilirsiniz.

Bir Stray oyuncusunun hazırladığı çeviri rehberiyle artık robotların dilinden anlayan bir kedi olabilirsiniz.

Stray, Steam İncelemelerinde Birinci Sıraya Yükseldi

Cyberpunkvari bir dünyada sevimli kedi karakterimiz ile ilginç ve tehlikeli bir maceraya atıldığımız Stray dünyasının yapısı dolayısıyla farklı kişiliklerdeki pek çok robotla karşılaşmamız mümkün. Bu robotların zaman içinde kendi aralarında geliştirdikleri dil yalnızca oyundaki drone yoldaşımız B-12 tarafından çevrilip hem kedimiz hem de bizim için anlaşılır bir hale geliyor. Fakat bir oyuncunun çabalarıyla bu dilin yalnızca rastgele simgelerden oluşmadığı, aslında her simgenin alfabedeki bir harfin yerini tuttuğu keşfedildi.

Stray içinde kullanılan dil aslında İngilizce fakat robotların dilinde harflerin yerini semboller alıyor. Bir bakıma yaratıcılarının dilini alıp kendileri için basitleştirdiklerini fakat dilin kökenini koruduklarını da söyleyebiliriz. 'İkame usulüyle şifrelemeyle', belirli bir şekilde harflerin yerini tutacak sembollerin yerleştirilmesi yöntemiyle hazırlanmış bu dili çözmek için gereken ipuçları da oyunun belli kısımlarında verilmiş.

Stray robotlarının kullandığı gizemli dil çözüldü

Half-Glass Gaming'den Josh Wirtanen bölüm başlıklarının hem İngilizce hem de sembollerle yazılmasıyla dili çözmeyi başarmış. Çözümüne yardımcı olan bir diğer detay da nota kağıtlarının başlıklarının oyun içi dille yazılması ve Morusque'a götürdüğünüzde İngilizce karşılıklarını öğrenmeniz. Buna rağmen, Wirtanen'ın hazırladığı rehbere göre birebir çevirilerde bölüm başlıklarının İngilizce isimlere tam uymaması, nota kağıtlarında uyumsuz çeviriler olması gibi sorunlar da mevcut. Bazı kelimelerin tekrar tekrar kullanılmasına rağmen oyun içinde farklı çevirilerin olması oyundaki ilk yerleşim yerinin tabelalarında aynı sembollerin olması fakat hepsinin farklı çevrilmesi ile fark ediliyor.

İçerdiği uyuşmazlıklara ve hata paylarına rağmen Josh Wirtanen'ın çeviri rehberini kullanarak Stray dünyasına tekrar bir bakmanızı öneririz. Kim bilir, belki robot dostlarınızın geride bıraktığı hoş detaylarla karşılaşma şansınız olur.

Stray robotlarının kullandığı gizemli dil çözüldü
Kaynak: SaveButonu

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Son Dakika Gamegar Stray robotlarının kullandığı gizemli dil çözüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stray robotlarının kullandığı gizemli dil çözüldü - Son Dakika
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