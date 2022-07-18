BlueTwelve Studio tarafından geliştirilip Annapurna Interactive'in yayıncılığını üstlendiği aksiyon macera kedi simülasyon oyunu Stray sistem gereksinimleri neler? Stray kaç GB? Stray kaç TL? İşte detaylar…
Stray, çürümekte olan bir siber şehrin neon ışıklarla aydınlanan dar sokaklarında ve tekinsiz semtlerin karanlık ortamlarında geçen bir üçüncü şahıs kedi macerası oyunu. Alçak yüksek demeden dört bir yanda dolaş, hiç beklemediğin tehlikelere karşı kendini hazırla ve aldırışsız droidler ve tehlikeli yaratıklarla dolu bu acımasız mekânın gizemlerini çöz.
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Stray'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
Stray'in Steam fiyatı 160 TL'dir ancak ön sipariş ile almak isteyne oyuncular yüzde 10 indirim ile 144 TL'ye satın alabilir.
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