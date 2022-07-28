Stray, Steam incelemelerinde birinci sıraya yükseldi

BlueTwelve Studio'nun geliştrdiği, Annapurna Interactive'in yayıncılığını üstlendiği cyberpunk (siberpunk) temalı Stray, çıkış yaptığı 19 Temmuz'dan beri oyun dünyasının gündemine sağlam bir şekilde oturmuş durumda. Ailesinden uzak, yalnız bir kedinin acımasız bir dünyada hayatta kalma serüvenine tanıklık ettiğimiz Stray, Steam mağazasında büyük bir başarı elde etti.

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Stray, yukarıda da değindiğimiz gibi siperpunk temalı, karanlık bir şehirde hayatta kalmaya ve nihayet buradan bir şekilde çıkıp evinin, ailesinin yolunu bulmaya çalışan, bunun yanında gizemlerin de üstündeki perdeyi kaldıran turuncu ve tatlı bir kedinin hikayesini anlatıyor. Stray bu hikaye çerçevesinde, oyunun oynanışı, hikayesi ve o hikayeyi oyuncuya aktarış tarzı kadar ana kahramanlarımız olan kedilerle de öne çıkmış durumda. İnternette en çok tıklanan içerikler havuzunun büyük bir kısmını bu sevimli hayvanların kapsadığını da göz önüne alırsak söz konusu ilgi bu açıdan da tesadüf değil.

STRAY, STEAM'DE 2022'NİN EN SEVİLEN OYUNU OLDU

Steam mağazasından satın aldığınız yapımları bir süre oynadıktan sonra olumlu veya olumsuz olarak değerlendirebiliyor ayrıca düşüncelerinizi kelimelerle de anlatarak oyun hakkında kararsız kalan insanlara rehberlik edebiliyorsunuz. Bunun yanında Steam incelemeleri, günümüz oyun dünyasında büyük medya kuruluşlarının incelemelerinden daha fazla dikkat çekiyor. Bunun nedeni oyunu deneyimlemiş oyuncuların görüşlerini bizzat, filtresiz bir şekilde diğer oyunseverlere aktarma imkanı sunması olarak özetleyebiliriz.

Stray, Steam'de 47,241 değerlendirmenin yüzde 97'sinde olumlu inceleme aldı. Böylelikle Steam'da bu 2022 yılının en yüksek olumlu inceleme oranını almış bulunmakta. Güncel listede şu an Stray birinci, Powerwash Simulator ikinci, God of War ise üçüncü sırada. Henüz çıkış yapalı 1 hafta olan Stray'in elde ettiği birinciliği koruyup koruyamayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Tüm zamanların en yüksek olumlu değerlendirme oranına sahip oyun ise yüzde 98'lik oranla bir Valve efsanesi olan Portal 2.