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(STRAZBURG)- Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor

1 saat önce

(STRAZBURG)- Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyorSTRAZBURG - Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor.

(STRAZBURG)- Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor
STRAZBURG - Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor.
(STRAZBURG)- Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, Strazburg, Fransa, Avrupa, Güncel
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