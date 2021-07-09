Streamr (DATA) coin nedir? Güncel Streamr (DATA) coin yorum ve grafiği - Son Dakika
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Streamr (DATA) coin nedir? Güncel Streamr (DATA) coin yorum ve grafiği

09.07.2021 10:56
Streamr (DATA) coin nedir? Güncel Streamr (DATA) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Projenin amacı, gerçek zamanlı veriler için merkezi olmayan altyapıyı inşa ederek, merkezi mesaj aracılarını küresel bir eşler arası ağ ile değiştirmektir. Streamr (DATA) coin nedir? Güncel Streamr (DATA) coin yorum ve grafiği

Streamr bugünkü fiyatı ₺0,866672 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺161.924.746 TRY. Streamr son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #296, piyasa değeri ₺773.484.158 TRY. Dolaşımdaki arz 892.476.339 DATA coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

STREAMR COİN NEDİR?

Streamr ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar Binance, HitBTC, BiONE, Gate.io'dur.

Streamr, 2017'de kitle fonlaması yapılan, dağıtılmış bir açık kaynaklı projedir. Projenin amacı, gerçek zamanlı veriler için merkezi olmayan altyapıyı inşa ederek, merkezi mesaj aracılarını küresel bir eşler arası ağ ile değiştirmektir. Açık kaynak ağı, güven yerine kriptografiye güvenerek, IoT ve akıllı şehirlerde, iş konsorsiyumlarında, Veri Birlikleri ve merkezi olmayan web'de (Web 3.0) bireysel kitle satışında veri paylaşımını ve para kazanmayı sağlamayı amaçlar.

DATA token ise Streamr Network'de kullanılan Ethereum (ERC-20) tabanlı kripto para birimidir.

Streamr teknoloji yığını, bir yayın/alt mesajlaşma ağı, gerçek zamanlı veri ticareti ve kitlesel satış için veri pazarı ve gerçek zamanlı bir veri araç takımı içerir.

Bu sayede güvensiz aracılar ortadan kaldırılır, mikro ödemeler kolaylıkla yapılabilir ve veri paylaşanları da ödüllendirmeniz mümkün olmaktadır.

GSMA, BOSCH, Union Bank gibi büyük şirketler ile çalışan ve merkezi olmayan organizasyonlar (DAO) ile işbirliklerini geliştiren kripto para birimi DATA, kullanım alanlarını gittikçe genişletmektedir.

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