Streç filme sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

ELAZIĞ'da jandarma düzenlediği operasyonda bir şüphelinin çantasında streç filmle sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S.K.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları M.S.K.'nin aracını yol kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Salgın'ın da kullandığı aramada, şüphelinin çantasında streç filmle sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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