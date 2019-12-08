Son Dakika Haberleri: Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı - Son Dakika

Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

6 saat önce

Van'da streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı, System.String[]

Van'da streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 Aralık 2019 günü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van'dan İzmir'e gitmek üzere havalimanına gelen S.Ü. isimli yolcunun giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Üst aramasında göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette toplam 590 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan S.Ü. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Aralık, İzmir, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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