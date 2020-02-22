"Streetwise İstanbul" sergisi ABD'de - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Streetwise İstanbul' sergisi ABD'de - Son Dakika Magazin

"Streetwise İstanbul" sergisi ABD'de

6 saat önce

İstanbul ve İstanbulluların hikayelerinin fotoğraflarından oluşan serginin metinlerini, 1985'den beri birçok kez Türkiye'ye gelen ABD'li yazar Meghan Nuttall Sayres kaleme aldı.

İstanbul ve İstanbulluların hikayelerinin fotoğraflarından oluşan serginin metinlerini, 1985'den beri birçok kez Türkiye'ye gelen ABD'li yazar Meghan Nuttall Sayres kaleme aldı.


Deniz Aral, Alara ve Tuana Çelik'in destekleriyle gerçekleştirilen "Streetwise İstanbul" projesi kapsamında ayrıca yaklaşık 3 yıl boyunca İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki mahallelerde çalışma yapıldı.


İstanbul'un sokaklarında "Ötekini Kendi Gibi Görme" fikrinden yola çıkılarak hazırlanan ve 30 fotoğrafın yer aldığı sergi, 28 Mart'a kadar görülebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Boğazı, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:50 
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