"Streetwise İstanbul" sergisi ABD'li sanatseverlerle buluşacak

Fotoğraf sanatçısı Aramis Kalay'ın 13. kişisel sergisi "Streetwise İstanbul", ABD'nin Spokane şehrinde yer alan Saranac Art Project Gallery'de, 6 Mart'ta açılacak.

İstanbul ve İstanbulluların hikayelerinin fotoğraflarından oluşan serginin metinlerini, 1985'den beri birçok kez Türkiye'ye gelen ABD'li yazar Meghan Nuttall Sayres kaleme aldı.

Deniz Aral, Alara ve Tuana Çelik'in destekleriyle gerçekleştirilen "Streetwise İstanbul" projesi kapsamında ayrıca yaklaşık 3 yıl boyunca İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki mahallelerde çalışma yapıldı.

İstanbul'un sokaklarında "Ötekini Kendi Gibi Görme" fikrinden yola çıkılarak hazırlanan ve 30 fotoğrafın yer aldığı sergi, 28 Mart'a kadar görülebilecek.