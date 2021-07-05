Üye Girişi
Stres, depresyon ve kas ağrılarının nedeni magnezyum eksikliği olabilir - Son Dakika

Stres, depresyon ve kas ağrılarının nedeni magnezyum eksikliği olabilir

05.07.2021 14:59
Stres, depresyon ve kas ağrılarının nedeni magnezyum eksikliği olabilir, System.String[]

Ecz. Ayşen Dincer, magnezyum eksikliğinin yorgunluk, kemik erimesi, kas krampları, kas zayıflığı, konsantrasyon eksikliği, stres, depresyon gibi problemlere neden olabildiğini söylüyor.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre toplumun %70'i magnezyumdan eksik besleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde magnezyumun subklinik (belirti göstermeyen) eksikliklerinin görüldüğünü belirtiyor. Sert su tüketiminin azalması, karbonhidratların rafine edilmesi ve daha fazla işlenmiş gıda ile beslenme nedeniyle alınan magnezyum miktarının azaldığı tahmin ediliyor. Magnezyum sağlığımız için olmazsa olmaz mineraller arasında yer alıyor. Magnezyumun

Enerji üretiminden kemik oluşumuna,

Kasların korunmasından sinir sisteminin düzenlenmesine,

Kalp, damar sağlığından diyabet sağlığına,

Hamilelik döneminde bebek ve annenin sağlığına birçok faydası bulunuyor.

Yaşadığınız birçok problemin sebebi magnezyum eksikliği ile ilişkili olabilir.

Eczacı Ayşen Dincer, magnezyum eksikliğinin yorgunluk, kemik erimesi, iştah kaybı, kas krampları, kas zayıflığı, konsantrasyon eksikliği, stres, depresyon, uykusuzluk gibi problemlere neden olabildiğinin, insülin direncini ve diyabetik hastalarda kardiyovasküler hastalık gelişimi riskini arttırabileceğinin altını çiziyor. Ecz. Dincer, günümüzde birçok kişinin doğru beslenmemesi, işlenmiş gıdaları tüketmesi nedeniyle magnezyum eksikliğinin arttığını söylüyor.

Kas gücünü artırıp yorgunluğu azaltıyor

Magnezyum, özellikle kas ve kemik sağlığında önemli bir rol oynuyor. Sinir hücreleri için bir "bekçi" görevi üstlenen magnezyum, kalsiyumun sinir hücrelerine girmesini ve bu hücreleri aktive etmesini önlüyor. Böylece aşırı sinir hücresi faaliyetini ve vücut kaslarına gerekenden fazla sinyal göndermesiyle oluşabilecek kas spazmları, ağrıları, krampları ve kas yorgunluğu gibi durumların oluşmasını engelliyor. Magnezyum egzersiz sırasında birikip yorgunluğa neden olan laktatın vücuttan atılmasına ve kan şekerinin kaslara taşınmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle magnezyum sporcular için ayrı bir önem taşıyor. Yapılan araştırmalara göre magnezyum, spor yapan kişilerde kas dayanıklılığını ve gücünü arttırıyor, yorgunluk hissini azaltıyor.

Adet sancısını, migren, stres gibi şikayetleri önlemeye destek oluyor

Günlük olarak alınan magnezyum dismenore'yi (ağrılı adet görme) önlemeye de yardımcı oluyor. Rahim düz kasını gevşeterek ve adet ağrısına neden olan prostaglandinleri azaltan magnezyum, adet öncesinde görülen migreni önlemek için de kullanılıyor. Magnezyum, aynı zamanda menopoz geçiş dönemi semptomlarını da azaltmaya yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalara göre magnezyum öğrenme yeteneklerinin, işleyen belleğin, kısa ve uzun süreli bellek gelişiminin artmasında da rol oynuyor. Ayrıca yapılan çalışmalar magnezyumun depresif semptomları azaltmaya yardımcı olabileceği gösteriyor. Bu nedenle, magnezyumun antidepresanların etkisini destekleyebileceği öngörülüyor.

Hamilelikteki magnezyum eksikliği hem annenin hem bebeğin sağlığını etkiliyor

Hamilelikte yaşanan magnezyum eksikliği veya yetersizliğinin hem anne hem de yenidoğan için sağlık riski oluşturabileceğine dikkat çeken Ecz. Dincer, şöyle devam ediyor: "Annenin hamilelikte yaşadığı magnezyum eksikliği bebeklikten yetişkinliğine kadar uzanabilecek etkiler ortaya çıkarabilir. Hamilelik sırasında magnezyum eksikliği erken doğum, gebelik diyabeti ve hamile kadınların yaklaşık %30'unu etkileyen bacak kramplarının görülme riskini arttırabilir. Günlük magnezyum ihtiyacınızı karşılamak erken doğum riskini azaltır, insülin salgılanmasını ve insülin direncini düzenlemeye yardımcı olur, hamilelerde yaşanan bacak kramp sıkıntısını azaltır."

Yetişkinlerde günlük magnezyum ihtiyacı yaklaşık 320-420 mg elemental magnezyumdur.Türkiye'de yetişkinlerin %70'inin günlük alınması gereken magnezyum düzeylerine beslenme ile ulaşamadığını belirten Ecz. Ayşen Dincer, yeterli miktarda magnezyum alındığından emin olmak için takviye kullanımının güvenli bir yol olduğunun altını çiziyor. Son dönemde artan magnezyum takviyelerinin kalite sorusunu gündeme getirdiğini ve kullanılan takviyedeki elemental magnezyum miktarına dikkat edilmesi gerektiğinin önemini vurguluyor.

Stres, depresyon ve kas ağrılarının nedeni magnezyum eksikliği olabilir

Depresyon, Türkiye, İnsülin, Gebelik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Stres, depresyon ve kas ağrılarının nedeni magnezyum eksikliği olabilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz 16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı 15:58 Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir 15:53 Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu 15:25 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek 14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız 14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

Son Dakika Haberleri
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
15:57 Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
15:39 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti
15:37 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil         
16:42
Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı         
16:14
Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti         
16:02
Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi         
15:55
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu         
15:22
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 16:47:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Stres, depresyon ve kas ağrılarının nedeni magnezyum eksikliği olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement