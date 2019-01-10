Stres Kaşları Döküyor

Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, stresin kaş dökülmesine neden olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, stresin kaş dökülmesine neden olduğunu söyledi.



Özellikle bayanlar için kaşlar yüz hattında oldukça önemli yere sahip olduğunu ifade eden Dr.Ata Nejat Ertek, "Kaşların sıklığı insandan insana değişen bir özelliğe sahiptir. Bazı insanlar gür kaşlı olmaktan bazıları ise seyrek kaşlı olmaktan yakınırlar. Kaşlar gözleri çerçeveleyerek yüzün farklı ifadelerinin oluşmasında büyük rol oynarlar.Bunun dışında düşünce ve duygularımızı ifade ederken meydana gelen mimiklere büyük katkı sağlarlar" dedi.



Dr.Ata Nejat Ertek, kaş dökülmesinin farklı sebeplerle ve farklı şekillerde olabildiğine dikkat çekerek, "En sık görülen kaş dökülmesi şekil vermek üzere kaş alımının yanlış yapılması sebebiyle köklerin zedelenmesi buna halk arasında kaş küsmesi denir,kaş telleri zayıflayarak kaybolur.Kaş dökülmesi daha çok bayanlarda meydana gelir.Kaş dökülmesinin nedenleri şunlar olabilir;stres, kıl köklerini etkileyen cilt hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi,hormon dengesizlikleri ve hipotiroid hastalığı...Ve ayrıca strese bağlı olarak alopesi areta denilen ve bağışıklık sisteminin zayıflığına bağlı olarak hastalık sakal, saç ve kaşlarda geçici dökülmelere neden olabilir.Kaşların sürekli ovuşturulması sonucu yapılan travmalar kaş kayıplarına yol açabiliyor" diye konuştu.



Kaş dökülmesinin altında yatan sağlık sorunu tedavi edildikten sonra kaşlar eski görünümüne kavuşabildiğini anlatan Dr.Ata Nejat Ertek, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Eğer kısa süre içerisinde kaşlarınızın şeklini etkileyecek kadar dökülme yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Ayrıca dökülen kaşları dert etmeyin. Microblading 3D Kıl Tekniğiyle dökülen kaşlarınızın yerine kalıcı kaşlara kavuşmanız mümkün olabiliyor.Bu uygulama ile doğal görünümlü kaşlara sahip olabilirsiniz. Bu yöntem kaşlarının görünümünü güzelleştirmek ve yüz estetiğine önem veren herkes için idealdir." - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı

Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

MHP'ye Verilen Belediye Sayısı Sorusuna Bahçeli'den Esprili Yanıt: Beşiktaşlı Olduğum İçin Vermediler

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı