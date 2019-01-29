Son Dakika Haberleri: Stres Kiloyu da Olumsuz Etkiliyor

Stres Kiloyu da Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, 'duygusal yeme' adı verilen rahatsızlığın temelinin stres olduğunu belirtti.

Stres Kiloyu da Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, 'duygusal yeme' adı verilen rahatsızlığın temelinin stres olduğunu belirtti.

Alınacak bir takım önlemlerle bu sıkıntının üstesinden gelinebileceğini kaydeden Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, "Gün içinde mutsuz, üzgün, stresli ya da öfkeli olduğunuz zamanlar fiziksel olarak aç olmadığınız halde eliniz sürekli bir şeyler atıştırmaya gidiyor, olumsuz geçen bir günün üstesinden yemek yiyerek gelmeye çalışıyorsanız sizde de duygusal yeme bozukluğu olabilir" diyerek "Duygusal yeme bozukluğuna sahip insanlar, hayatlarını sürekli yemek yeme ihtiyacı içinde geçirir. Bu ihtiyacın neden olduğu yeme isteği ve sonrasında gelen suçluluk duygusu; uzun vadede tekrar yeme isteği oluşturacak negatif duygular olarak geri dönüyor ve iş içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Özellikle zayıflama diyetlerindeki başarıyı sekteye uğratan nedenlerin başında gelen bu sorun, bireylerin kendine olan inancını azaltmakta ve başarısızlık duygusunu arttırmaktadır" diye konuştu.

DUYGUSAL YEME BOZUKLUĞU İLE BAŞ ETMENİN YOLLARI

Bu durumla baş etmek için alınacak bazı tedbirler olduğunu kaydeden Diyetisyen Handenur Uzun, "Duygusal yeme probleminin çözebilmenin ilk adımı farkındalıktır. Sizi buna iten davranışı bulup onu çözmeye çalışın. Örneğin, sebep yalnızlık ise daha sosyal olmaya çalışın. Kendinizi kötü hissettiğinizde odağınızı yiyecekler yerine bir fiziksel aktiviteye çevirin. Fiziksel aktivite vücutta serotonin hormonunun sentezlenmesini uyararak duygu durumunun düzelmesinde oldukça etkili bir yöntem. Çevrenizde yüksek kalorili sağlıksız besinler yerine sağlıklı, besleyici, lif oranı yüksek olan besinler bulundurun. Gözünüzün görebileceği yere bir şişe su koyun ve elinizin atıştırmalıklar yerine önce suya ulaşmasını sağlayın. Öğünlerinizi atlamayın. Tokluk hissinin oluşması için lokmalarınızı iyice çiğneyin ve yeme sürenizi uzatın. Yemek için bir şeyler aradığınızda onu gerçekten aç olduğunuz için mi yoksa sadece kendinizi daha iyi hissetmek için mi tüketeceğinizi değerlendirin. Düzenli bir uyku sistemi oluşturmaya çalışın" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Ege, Güncel
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