Stres Kırığı Nedir? Stres Kırığı Neden Olur? - Son Dakika

Stres Kırığı Nedir? Stres Kırığı Neden Olur?

Hareketle birlikte artan ağrıyla kendini gösteren stres kırıkları, adından bağımsız olarak psikolojik nedenlerden kaynaklanmıyor.

Stres Kırığı Nedir? Stres Kırığı Neden Olur?, System.String[]

Hareketle birlikte artan ağrıyla kendini gösteren stres kırıkları, adından bağımsız olarak psikolojik nedenlerden kaynaklanmıyor. Hastanın ağrı şikayetinin dinlenince azalması da altta bir sorunun varlığı göz ardı edilmesine neden olabiliyor.

Belli kurallara uymak şartı ile spor yapmak gerekiyor. Ancak yapacağımız sporun nasıl olduğu da önemlidir.

"UZUN YOL VE SÜRELİ YÜRÜYENLERDE DAHA FAZLA"

Stres kırığı, kemiğe tekrarlayıcı olan hafif orta şiddetli yüklenmeler ile oluşan çatlaklar şeklindedir. Ani yüklenmelerle orta veya yüksek enerjiyle oluşan kırıklardan farklıdır. Genellikle sporcularda görülür. Kadınlar bu kırıktan daha çok etkilenir. Stres kırıklarında kemik uçlarında devamlılıkta bir değişiklik deplasman (kayma) genellikle olmaz.

STRES KIRIĞINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLER DE ETKİLİ

Çevresel faktörler içerisinde spor yapılan zemin, aktivite tipi ve yoğunluğu, antreman sıklığı, kullanılan ekipman hatta beslenme şekli daha rol oynar" diye konuştu. Bununla birlikte, hastanın anatomisi, yaşı, cinsiyeti, kemik kalitesi, osteoporoz olup olmadığı, ayak yapısındaki bozukluklar, alt ekstremitede dizilim kusurları ve özellikle kadınlarda hormonal bozukluklar da stres kırığının oluşumunda rol oynayabiliyor.

ERKEN DÖNEMDE KIRIK RÖNTGENDE GÖRÜLMÜYOR

Hastayı rahatız eden bu ağrı istirahatle azalır. Ancak bazı durumlarda ağrıya şişlik de eşlik edebilir. Bununla birlikte stres kırıkları erken dönemde röntgende görülmez. Bu nedenle erken tanı için MR ile görüntüleme gerekir. MR görüntülemede kemik içinde ödem ve bazen yumuşak dokuda şişlik görülebilir.

TEDAVİ HASTANIN DURUMUNA GÖRE FARKLILAŞIYOR

Tedavide öncelikle aktivite modifikasyonu ve kısa dönem immobilizasyon yapılır. İmmobizasyon stres kırığı derecesine göre breys veya alçı ile yapılır. Lokal soğuk uygulama da kemikteki ödemin azalmasında etkilidir. Bazen oral D vitamini ve kalsiyum takviyesi yapılır. İleri derecede kemikte ödem olan hastalara alçı tedavisi ile oral bifosfanat tedavisi de verilebilir.

D VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİN

Düzenli beslenme de son derece önem taşıyor. Ayrıca spor yaparken uygun spor ayakkabı ve ekipmana sahip olunmalı, koşularda hız, mesafe ve süre haftalık tedrici olarak artırılmalı, spora başlamadan önce ısınma egzersizleri uygun olarak yapılmalı. Spor sonrası dinlenmekle ağrılarınızda azalmıyorsa mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulmalı.

Güncel, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 03:49

Son Dakika Güncel Stres Kırığı Nedir? Stres Kırığı Neden Olur? - Son Dakika
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