Son Dakika Haberleri: Stres ve Depresyona Karşı 'Rakun Terapisi'

Stres ve Depresyona Karşı 'Rakun Terapisi'

1 saat önce

Aşırı stres, anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı Rusya'nın Saint Petersburg kentinde 'rakun terapisi' uygulanıyor.

">
Aşırı stres, anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı Rusya'nın Saint Petersburg kentinde 'rakun terapisi' uygulanıyor. Rakunlarla bir saat geçirmek isteyenler 30 ila 45 dolarlık bir ücret ödüyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:19 

Saint Petersburg, Rusya Federasyonu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanının Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu 76'ıncı Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu! Geceye Green Book Filmi Damga Vurdu

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi Üniversitede Pompalı Tüfekle İntihar Girişimi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 20:40:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stres ve Depresyona Karşı 'Rakun Terapisi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]