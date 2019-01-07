Stres ve Depresyona Karşı 'Rakun Terapisi'
1 saat önce
Aşırı stres, anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı Rusya'nın Saint Petersburg kentinde 'rakun terapisi' uygulanıyor.
Aşırı stres, anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı Rusya
'nın Saint Petersburg
kentinde 'rakun terapisi' uygulanıyor. Rakunlarla bir saat geçirmek isteyenler 30 ila 45 dolarlık bir ücret ödüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:19
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