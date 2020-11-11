"Stres Yönetimi" konulu eğitim verildi - Son Dakika

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline "Stres Yönetimi" konulu eğitim verildi.

Bilecik AFAD toplantı salonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından AFAD personeline "Stres Yönetimi" konulu eğitim verildi. Personelin çalışma ortamında yaşayabilecekleri kriz anında streslerini nasıl kontrol edecekleri ve stresin olumlu ve olumsuz yönlerinin anlatıldığı eğitime tüm personel katıldı. - BİLECİK