STRESE SOKULAN HAYVANIN ET VE SÜT KALİTESİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR - Son Dakika

BALIKESİR Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne bağlı Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, strese sokulan hayvanın et ve süt kalitesinin olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, daha verimli et ve süt elde edilmesi amacıyla 214 anaç koyun üzerinde bilimsel araştırmalar gerçekleştiriyor. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, 214 anaç koyunun bulunduğu çiftlikte, doğumlarla birlikte oğlak sayısının da 100'ün üzerine çıktığını söyledi. Azman, elit bir sürü oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederken, 'kıvırcık' koyunların hastalıklara karşı dirençli ve lezzetli ete sahip tür olduğunu belirtti.

Balıkesir kuzu etine coğrafi işaret alındığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, 'İhtiyaç duyulduğunda vatandaşa damızlık hayvan verebiliyoruz. Burada öğrencilere çiftlik yönetimi, hastalıklar, beslenme ve sürü yönetimi konularında eğitim veriyoruz. Bunun dışında doktora ve yüksek lisans öğrencilerine altyapı sağlayıp, bilimsel çalışmalarını daha iyi yürütebilmeleri konusunda da destek oluyoruz' dedi.

HEDEF, ELİT SÜRÜ OLUŞTURMAK

Bölge hayvancılığını destekleyecek çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, 'Balıkesir kıvırcık koyunu çok kaliteli, çok iyi bir koyun ama ikizlik oranı düşük ve günlük ağırlık artışı dediğimiz kesime gitme kilosuna biraz geç ulaşıyor. Vatandaş ise, 'biraz erken kesime gelsin, biraz daha hızlı kilo alsın' diye hızlı gelişen ırkları tercih ediyor. Bu sebeple de kıvırcık koyunun kalitesinin korunması önceliğiyle, merinos koçlarla melezleme yaparak hem ikizlik oranını artırma hem de günlük canlı ağırlık artışını artırma çalışması içerisindeyiz. Biz elit bir sürü oluşturmak istiyoruz? diye konuştu.

'STRESTEN UZAK TUTULMALARI GEREKİYOR'

Strese sokulan hayvanın et ve süt kalitesinin olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Azman, 'Hayvanları stresten uzak tutmamız gerekiyor. Bakıcının hayvanlara davranışı, hatta seslenme şekli bile önemli. Birisi bağırır ama diğeri severek seslenir. Ağıla giriş çıkışlarda kapıların açılıp kapanma şekli bile hayvanları strese sokabilir. Hayvanlar; gürültülü ortam, aç ve susuz kalma gibi her türlü stresten uzak tutulmalı. Bütün bunlar et ve süt kalitesini etkiler' dedi.