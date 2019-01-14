Stresten Kurtulmanın Yolu: Öfke Odaları
47 dakika önce
Kızdığınızda sinirlerinizi nasıl yatıştırıyorsunuz? Bir şeyleri parçalayıp ezerek mi? Çin'in başkenti Pekin'de açılan bir 'öfke salonu' bu noktada ziyaretçilerine özel imkanlar sunuyor.
Kızdığınızda sinirlerinizi nasıl yatıştırıyorsunuz? Bir şeyleri parçalayıp ezerek mi? Çin
'in başkenti Pekin
'de açılan bir 'öfke salonu' bu noktada ziyaretçilerine özel imkanlar sunuyor.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:31
ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı
Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden Kovuldu
Model Olmak İsteyen Genç Kız, Aile Dostu Tarafından Kandırılıp Fuhuşa Zorlandı
Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu