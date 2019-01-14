Son Dakika Haberleri: Stresten Kurtulmanın Yolu: Öfke Odaları

Stresten Kurtulmanın Yolu: Öfke Odaları

47 dakika önce

Kızdığınızda sinirlerinizi nasıl yatıştırıyorsunuz? Bir şeyleri parçalayıp ezerek mi? Çin'in başkenti Pekin'de açılan bir 'öfke salonu' bu noktada ziyaretçilerine özel imkanlar sunuyor.

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Kızdığınızda sinirlerinizi nasıl yatıştırıyorsunuz? Bir şeyleri parçalayıp ezerek mi? Çin'in başkenti Pekin'de açılan bir 'öfke salonu' bu noktada ziyaretçilerine özel imkanlar sunuyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:31 

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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