Stripe, USD Coin (USDC) Ödemelerini Kabul Etmeye Başlıyor

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Fintech şirketi Stripe, bu yazdan itibaren USD Coin (USDC) ödemeleri kabul etmeye başlıyor. Bu adım, kripto para birimlerini kullanımını genişletme çabasının yeni bir aşamasını temsil ediyor.

USDC Ödemeleri ile Stripe Yeniliklere Yol Açıyor

Fintech devi Stripe, bu yaz aylarından itibaren Circle'ın stablecoin'i olan USD Coin (USDC) tabanlı ödemeleri kabul edeceğini duyurdu. Bu adım, şirketin kripto para birimi kullanımını genişletme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Stripe, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, stablecoin ödemelerini birkaç hafta içinde ödeme sistemlerine entegre edeceğini açıklamıştı. Şirket yetkililerine göre, bu ödemeler anında fiat para birimlerine çevrilecek.

Stripe'ın kurucu ortağı John Collison, X platformunda paylaştığı bir video ile "Kripto para yeniden sahnede" ifadesini kullanarak, "Stripe bu yaz itibarıyla küresel çapta stablecoin ödemelerini desteklemeye başlayacak. İşlemler hemen gerçekleşecek ve otomatik olarak fiat para birimlerine dönüştürülecek." dedi.

Şirket, yaptığı açıklamada ise "Kullanıcılarımızın stablecoin ödemelerini kabul etmelerini sağlamak, küresel erişimlerini artırmak ve bir banka hesabı veya kredi kartı olmayan müşteriler için kolay, hızlı ve güvenilir ödeme yöntemleri sunmak bizi heyecanlandırıyor." ifadelerine yer verdi.

Stripe, daha önce 2018 yılında Bitcoin ödemelerini platformdan kaldırmıştı. Şirket bu kararında, Bitcoin'in değişken fiyat hareketlerinin onu daha çok bir yatırım aracı haline getirdiğini ve bir ödeme aracı olarak kullanılmasının zorluklarını gerekçe göstermişti. Son olarak bu yeni adımıyla Stripe, kripto para birimlerini ödeme sistemlerine dahil etme yolunda önemli bir gelişme kaydettiğini göstermiş oldu.