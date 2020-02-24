Struma'da hayatını kaybeden Yahudi mülteciler için İstanbul'da anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Struma'da hayatını kaybeden Yahudi mülteciler için İstanbul'da anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Struma'da hayatını kaybeden Yahudi mülteciler için İstanbul'da anma töreni düzenlendi

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri taşıyan Struma gemisinin batırılmasının 78'inci yılında İstanbul'da anma töreni düzenlendiğini ve Struma'da hayatını kaybedenlerin anıldığını bildirdi.

Struma'da hayatını kaybeden Yahudi mülteciler için İstanbul'da anma töreni düzenlendi, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri taşıyan Struma gemisinin batırılmasının 78'inci yılında İstanbul'da anma töreni düzenlendiğini ve Struma'da hayatını kaybedenlerin anıldığını bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler ve müttefiklerinin zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan geminin, 24 Şubat 1942'de Karadeniz'de uluslararası sularda Sovyet denizaltısı tarafından torpillenerek batırılması neticesinde 768 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Söz konusu elim hadiseyi anmak amacıyla 2015'ten bu yana her yıl bugün, İstanbul Valiliğinin ev sahipliğinde ve Türk Yahudi Toplumunun katkılarıyla Sarayburnu'nda tören düzenlendiğini anımsatan Aksoy, "Bugün Sarayburnu'nda düzenlenen törenle, Holokost'tan kaçmak isterken 78 yıl önce Struma gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Köstence Limanı'ndan kalkan Yahudi göçmenleri taşıyan Struma gemisi, 24 Şubat 1942'de Karadeniz'de Şile açıklarında uluslararası sularda bir Sovyet denizaltısı tarafından torpillenerek batırılmış, 1 kişi hariç, gemideki 103'ü çocuk 768 kişi hayatını kaybetmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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